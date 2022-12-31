因應北市跨年晚會　晚上7點起北市府周圍只進不出

因應台北市2023年跨年晚會在即，從今晚19時起，台北市政府周圍將進行三階段交通管制，並隨著時間越晚，管制範圍而擴大，屆時管制區內將禁止機車、汽車通行。台北市政府觀傳局表示，民眾若要參與跨年晚會活動，或是於跨年階段停留在台北市政府周圍，敬請多加利用大眾運輸工具。
記者丁上程／台北報導
觀傳局表示，配合活動交通管制，自111年12月31日17時起至112年1月1日3時止配合實施停車管制措施，管制範圍包括光復南路以東，忠孝東路以南，忠孝東路5段236巷、松德路及松仁路以西，信義路及莊敬路以北所圍區域，屆時管制區域內路邊停車位將禁止車輛停放且停車場亦將管制進出，請民眾多加留意。此外，考量人潮安全，管制範圍內禁止騎乘YouBike及自行車，管制時間自111年12月31日17時起至112年1月1日3時止，台北市政府周邊45站YouBike營運站暫停營運；管制期間內可至周邊富台公園、松山家商、龍門廣場、捷運大安站及台北醫學大學等6站導引站租借停放。
觀傳局強調，台北捷運與往年一樣連續42小時營運不收班（111年12月31日6時起至112年1月1日24時，小碧潭支線及新北投支線除外）此外，貓空纜車延長營運至凌晨2時，視現場人潮至疏運完畢為止。另跨年晚會當天於捷運市政府站、台北101/世貿站、象山站及國父紀念館站等4站的重要出入口，安排站長、站務員、司機員及維修員等組成「潮天團」，隨時注意民眾安全及適時提供協助。
另為輸運跨年晚會散場大量人潮，台北市公共運輸處也規劃3線散場接駁公車（各路線自112年1月1日0時至1時30分以巡迴方式輸運旅客，沿路可於既有公車站位下客），另配合跨年活動計有44線公車配合延後收班；至其他公車路線亦依民眾需求機動加密班次，以因應參與跨年民眾輸運服務需要。散場時則請多加留意公車站牌上公告及指引標示抵達各散場公車集結點。