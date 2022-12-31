2024藍營人選？侯友宜重申是新北市長、該做什麼就做什麼
新北市長侯友宜今（31）日一早到新北市政府交通局視察元旦連假交通疏運情形，對於媒體緊追詢問2024總統大選藍營可能的人選，包含鴻海創辦人郭台銘及國民黨主席朱立倫，甚至是新上任的台北市長蔣萬安。侯友宜仍舊強調「我現在是新北市的市長！」，強調每個人有每個人的角色跟工作，只要為國、為民好好打拼，都能團結在一起，自己很清楚，該做什麼事就做什麼事，至於外界看法，「都給予尊重」。
記者吳嘉億／新北報導
媒體是先問到郭台銘以及其富士康近期引發的爭議。侯友宜表示，郭董是一個在台灣對經濟帶動很重要的領導人，對郭董的產業與整個國家的經濟，大家都給他很多的加油跟鼓勵，相信郭董認真努力打拼，可以為台灣多作事。
至於朱立倫找曾擔任前台北市長、民眾黨主席柯文哲幕僚，也是郭台銘子弟兵的李縉穎，接任新竹市黨部主委，外界認為有「藍白合」與「拉郭打侯」意味。侯友宜仍舊重申，選舉是一時的，指出在選舉看到新北市不分你我、族群與黨派，大家都團結在一起，為國家與人民努力做事，強調從以前到現在，自己都是秉持這樣的態度，呼籲每個人有每個人的角色跟工作，只要為國、為民好好打拼，都能團結在一起。
最後記者也提到根據香港媒體觀點，指出蔣萬安上任後砲打中央，相較下侯友宜保守許多，未來政治路上關注度恐逐漸被拉過去。侯友宜強調，每個人有不同的做事方式，自己最重要的是在工作崗位上務實的把握，做好本份的事，當然外面有很多聲音，希望他做更多非自己工作崗位上的事，重申自己很清楚，「該做什麼事就做什麼事」，至於外界看法，都給予尊重。