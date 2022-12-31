元旦、跨年雙北煙火活動 淡海輕軌連續42小時不打烊
2022年最後一天，新北市長侯友宜今（31）日一早出席新北市政府交通局，視察元旦連假交通疏運情形及市區大眾運輸交通道安問題。侯友宜表示，今晚因為碰到雙北跨年煙火活動，淡海輕軌因淡水煙火活動，和台北捷運一樣，連續42小時不打烊，公車凌晨1點發末班車，請市民配合交通疏導，從下午3點開始，請市民配合交通指示，確保交通順暢。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜受訪時表示，因為碰到連續三天假期，而新北市面積相當遼闊，對假期交通密切關注，從昨晚到今天，除交流道匝道口有些壅塞外，其他目前都順暢，今天仍要持續觀察觀光地區、老街的人潮，做作好疏導準備，目前除國道五號啟動匝道儀控外，其他各地交通都很順暢。
侯友宜接著說道，今晚因為碰到雙北跨年煙火活動，捷運系統42小時不打烊，公車末班車搭配大眾捷運系統到凌晨一點，淡海輕軌因淡水煙火活動，請市民配合交通疏導，從下午3點開始，請市民配合交通指示，確保交通順暢。
交通局長鍾鳴時表示，新北跨河煙火秀交通維持以大眾運輸為核心，簡化公車調度動線，加速人車分流散場，並即時監控人流，即時因應監控指揮，並在淡水、八里兩地活動區域預置警力、交通號誌維修小組，以利及時排除突發狀況；也提醒昨天傍晚起，台64線與台65線湧現時段性車潮，預估今天中午過後將有更多民眾出遊，部分路段及匝道口恐出現回堵壅塞，提醒民眾可多利用大眾運輸，避開塞車路段。