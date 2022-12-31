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跨年衝101賞煙火！7張圖搞懂信義區交管　聰明閃過擁擠段

▲台北101跨年今晚登場，信義區周邊都將進行交通管制。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲台北101跨年今晚登場，信義區周邊都將進行交通管制。（圖／記者鍾怡婷攝）

生活消費中心/綜合報導

跨年活動今（31）日正式登場，為國門解封後第一個跨年夜，預估101將湧入大量的人潮，信義區商圈的超商也進入備戰，一早就把自動門、玻璃門拆掉，加速消費者挑選、結帳流程，台北市政府為了維護交通秩序，也在周邊路段進行「4階段」管制，不論是騎車、開車、UBike都要注意行徑路段，避免無法通行，《NOWnews》也整理了7張圖，教讀者閃過人潮擁擠路段。

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▲台北101跨年晚會，周邊交通管制路段。（圖／NOWnews）
▲台北101跨年晚會，信義區周邊交通管制路段，依造時間管制車輛進出。（圖／NOWnews）
▲跨年101煙火晚會預估會湧進大量人潮，周邊路段將提早進行交通管制。（圖／NOWnews）
▲跨年101煙火晚會預計湧入大量人潮，通行民眾要注意進行路段，以免卡在半路上。（圖／NOWnews）
【信義區施行4階段管制】

（一）12月31日 19:00-20:00
轉至松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北、基隆路與逸仙路以東區域，管制範圍內車輛只出不進。

（二）12月31日 20:00-22:00
除第一階段管制範圍外，擴大至逸仙路及仁愛路（逸仙路至光復南路），管制範圍內禁止車輛進出，基隆路車行地下道開始管制。

（三）12月31日 20:00-112年1月1日 03:00
光復南路以東、忠孝東路以南、信義路、莊敬路以北、忠孝東路五段236巷、松德路及松仁路以西區域，管制範圍內禁止車輛進出，並視人潮彈性調整管制範圍。

（四）12月31日 22:00起，下列高架道路實施交通管制
1、基隆高架道路：下樂業路匝道管制，往北車輛提前自敦化南路下匝道。
2、環東/堤頂大道：下基隆路匝道管制，車輛於正氣橋改往西行駛市民高架道路。
3、信義快速道路：往北出口禁止左轉市府路方向，僅能右轉松德路。
4、市民高架道路：西往東下光復南路匝道之車輛，於市民平面道禁止右轉光復南路。

▲台北101跨年晚會周邊停車也有限制，部分ubike營運站停止服務。（）
▲台北101跨年晚會周邊停車也有限制，提醒車主要提早把車輛移出管制區外，以免無法通行；部分ubike營運站停止服務，請至鄰近站點還車。（圖／NOWnews）
【停車管制】12月31日17：00～1月1日 03：00

跨年當天會進行車流與停車管制（如圖示），路邊汽、機車停車格位禁止停車，散場接駁公車集結路段、救護站及主要幹道為優先拖吊路段。管制區域停車場19:00開始管制(只出不進），20:00開始完全禁止進出。提醒民眾若把汽機車停在府前廣場附近停車格、停車場，最好提早移置車輛到管制區外，以免遇到進得去出不來的慘況。

【YouBike微笑單車暫停營運】

12月31日下午5時起，信義計畫區周邊13站暫停營運；12月31日晚間7時起，除了信義計畫區周邊13站，再增加附近7個站暫停營運；2021年1月1日凌晨3時起，前述20站恢復營運。管制區內營運站不可還車，建議鄰近還車點可至松山家商、富台公園、龍門廣場、捷運大安站、臺北醫學大學停放。管制區域內全面禁止騎乘自行車。

【捷運連續42小時營運】

台北捷運依往例加開班車，將連續42小時營運（小碧潭支線及新北投支線營運至12/31 24:00），開車時間最晚至2023年1月1日晚間24:00。為了避開擁擠人潮，建議藍線往板橋、新莊及蘆洲方向的民眾，可至國父紀念館站搭車，往南港及內湖方向，可至永春站搭車；紅線往淡水及中永和方向，可置信義安和站、象山站搭車；綠線往新店及松山方向，建議至南京三民搭車。

【散場接駁專車】

為了讓現場民眾快速散場，111年1月1日00:00至01:30加開3路線接駁專車，除了路線3依現行方式收費，其餘路線採一段票收費，1號線（往捷運忠孝新生站）於仁愛路與延吉街口搭乘；2號線（往捷運公館站）於基隆路與文昌街口搭乘；3號線（往木柵、景美地區）於松德路與信義路口搭乘。

▲跨年當天台北捷運延長營運時間；信義區散場加開接駁車。（圖／NOWnews）
▲跨年當天台北捷運延長營運時間；信義區散場加開接駁車。（圖／NOWnews）

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