公司電腦別用LINE？她爽聊天慘被開除　IT揭「恐怖內幕」

跨年晚會、煙火秀懶人包！全台21場卡司、直播管道一次看

▲今晚就要跨年了，《NOWnews今日新聞》整理出全台灣21場「環島跨年秀地圖」供你參考，想看韓星、魔獸的朋友，鎖定這幾台準沒錯！（圖／新北觀旅局提供）
▲今晚就要跨年了，《NOWnews今日新聞》整理出全台灣21場「環島跨年秀地圖」供你參考，想看韓星、魔獸的朋友，鎖定這幾台準沒錯！（圖／新北觀旅局提供）

記者汪睿琦/綜合報導

今晚就是跨年夜！《NOWnews今日新聞》整理出全台灣21場跨年晚會及煙火秀活動資訊、卡司、直播管道給讀者參考。今年迎來疫後解封第一個新年，民眾想出門的心再也按耐不住，更讚的是，孝琳、前Gfriend單飛新組合VIVIZ、國民姊夫Akira等日韓巨星也因應解封跨海來台陪粉絲們一起跨年，超紅選秀節目《原子少年》出道的男團Ozone、FEniX、AcQUA源少年、VERA、土星、天王星等各位粉絲最喜愛的idol也將全台跑透透；更讚的是，NBA巨星「魔獸」霍華德的球迷朋友不用再撲空，「這場」絕對上場還有機會跟你近距離互動。這篇攻略趕緊收藏，以免跟不上最夯跨年話題！

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📍2023台北最HIGH新年城

🟡卡司：Lulu黃路梓茵、布萊克薛薛以及阿拉斯共同主持；「韓國碧昂絲」孝琳、蔡健雅、9m88、許富凱、劉若英、玖壹壹等實力歌手組合。

🟡活動地點：台北市民廣場 台北市信義區仁愛路四段與市府路口

🟡活動時間：12/31 19:00開始 

🟡轉播平台

電視：東森綜合32頻道、公共電視

MOD：公共電視主頻

網路：台北市政府YT頻道東森新聞YT頻道台北旅遊網FB直播東森新聞FB直播、LINE TODAY、LiTV立視線上影視、ofiii歐飛

海外：東森美洲新聞台、東森美洲超級台、東森美洲衛視台、東森美洲美東台、超視美洲台、東森亞洲新聞台

廣播：台北廣播電台

▲今年由4度擔任台北跨年主持人的Lulu黃路梓茵尬上超爆人氣youtuber布萊克薛薛以及阿拉斯共同主持，光是看到名單就讓人期待現場爆笑程度！不僅主持陣容堅強，「韓國碧昂絲」孝琳也將重磅跨海來台北一起跨年。（圖／取自台北旅遊網臉書）
▲今年由4度擔任台北跨年主持人的Lulu黃路梓茵尬上超爆人氣youtuber布萊克薛薛以及阿拉斯共同主持，光是看到名單就讓人期待現場爆笑程度！不僅主持陣容堅強，「韓國碧昂絲」孝琳也將重磅跨海來台北一起跨年。（圖／取自台北旅遊網臉書）
📍璀璨新北-1314就愛你跨河煙火

🟡亮點：堪稱「全台最早煙火秀」的新北跨河煙火將在淡水-八里河面上登場！將在20:23「兩岸三地」淡江大橋、淡水漁人碼頭旁河面、八里水上運動中心施放，總施放長度13分14秒，象徵「1314就愛你」美好寓意。

🟡活動地點：淡江大橋、淡水漁人碼頭旁河面、八里水上運動中心

🟡活動時間：12/31 20:23開始

📍新北烏來跨年晚會

🟡卡司：多組原民歌手輪番開唱

🟡活動地點：烏來立體停車場前 新北市烏來區烏來街47號

🟡活動時間：12/31 17:00開始

📍2023搖滾基隆城

🟡卡司：Tizzy Bac、VH (Vast & Hazy)、亥兒樂隊、拍謝少年、雨神樂團、甜約翰、裝咖人等，主持陣容則是吳建恆、小柔。

🟡活動地點：基隆國門廣場 基隆市仁愛區港西街6-2號

🟡活動時間：2022/12/31（六）19：20～2023/01/01（日）00：10

🟡轉播平台：基隆市跨年晚會官方臉書

📍羅東跨年晚會

🟡卡司：ØZI、新生代女團HUR、人氣甜美主持木木林葦妮、丘與樂、蔣卓嘉、李佳歡、火星混蛋.正義等10組藝人。

🟡活動地點：羅東中山公園 宜蘭縣羅東鎮民生路58-60號

🟡活動時間：2022/12/31（六）19：00開始

📍SHOW TAOYUAN 2023桃園跨年晚會

🟡卡司：Ozone、Pink Fun、國民姊夫Akira、韓團VIVIZ、丁噹等實力唱將；還有魔獸霍華德也將登入桃園嗨跨年，球迷朋友只要在12/30(五)中午12:00前按讚壹電視粉絲專頁，在貼文下方留言「我愛魔獸x我愛2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」，並公開分享貼文，就有機會近距離感受「魔獸」風采！

🟡活動地點：桃園高鐵站前廣場 桃園市中壢區高鐵站前路

🟡活動時間：2022/12/31（六）19：00～2023/01/01（日）00：30

🟡轉播平台

電視：年代MUCH台38頻道

網路：壹電視YT頻道壹電視FB樂遊桃園FB

APP：年代新聞、壹電視

▲超人氣原子少年男團Ozone與同門師姐PINK FUN聯手推出合作舞台，消息曝光讓歌迷立刻為之瘋狂。（圖／攝自桃園觀旅局記者會直播）
▲超人氣原子少年男團Ozone與同門師姐PINK FUN聯手推出合作舞台，消息曝光讓歌迷立刻為之瘋狂。（圖／攝自桃園觀旅局記者會直播）
▲「魔獸」霍華德也將重磅登入桃園跨年晚會，球迷還有機會與他近距離互動！（NOWnews資料圖／葉政勳攝）
▲「魔獸」霍華德也將現身桃園跨年晚會陪民眾跨年，球迷還有機會與他近距離互動！（NOWnews資料圖／葉政勳攝）
▲大勢女團VIVIZ要來台跨年了！成員們更大秀中文甜喊：「快來桃園跟我們跨年！」讓台灣Na.V們全暴動了。（圖／桃園觀旅局提供）
▲大勢女團VIVIZ要來台跨年了！成員們更大秀中文甜喊：「快來桃園跟我們跨年！」讓台灣Na.V們全暴動了。（圖／桃園觀旅局提供）
📍新竹「竹縣領航 讓愛飛揚」跨年演唱會

🟡卡司：「雙男神」Bii畢書盡、Eric周興哲、《DD52菱格世代》冠軍出道女團G.O.F、鼓鼓呂思緯、老王樂隊等多組藝人輪番開唱，最後倒數180秒煙火迎來璀璨新年！

🟡活動地點：新竹縣府前廣場

🟡活動時間：2022/12/31（六）17:30～2023/01/01（日）00:30

🟡轉播平台

電視：中視綜合台

網路：新竹縣政府粉專楊文科縣長臉書粉專中視新聞臉書粉專中視新聞yt頻道

📍2023閃耀台中跨年夜

🟡卡司：陳芳語、周興哲、林宥嘉、魏嘉瑩、閻奕格、Bii畢書盡、周興哲、五堅情、ALL IN 5、原子少年天王星、AcQUA源少年、八三夭、大淵MUTA、小春Kenzy。

🟡活動地點：台中水湳中央公園 台中市西屯區中科路2966號

🟡活動時間：2022/12/31（六）19:00～2023/01/01（日）01:00

🟡轉播平台

電視：30頻道三立都會台、20頻道TBC台中資訊台、第7頻道台視、44頻道高點綜合台

網路：三立新聞網YT頻道、VIDOL影音、VIDOL YT實況轉播

📍台中麗寶樂園跨年晚會

🟡卡司：原子少年天王星、木星、AcQUA源少年、告五人、糜先生、熊仔、魏嘉瑩、旺福等。還有號稱「全台最大摩天輪」的天空之夢也將帶來330秒動畫煙火秀，最後在元旦黎明時分登上天空之夢近距離看第一道曙光，聽覺、視覺全都滿足。

🟡活動地點：麗寶渡假區第二停車場 台中市后里區福容路8號

🟡活動時間：2022/12/31（六）21:00～2023/01/01（日）01:00

🟡轉播平台（電視）：三立台灣台、華視

▲每年都會舉辦跨年演唱會的麗寶樂園今年同樣也沒缺席，奉上星光熠熠的盛會要與歌迷們同樂嗨翻新年。（圖／取自麗寶樂園臉書）
▲每年都會舉辦跨年演唱會的麗寶樂園今年同樣也沒缺席，奉上星光熠熠的盛會要與歌迷們同樂嗨翻新年。（圖／取自麗寶樂園臉書）
▲麗寶樂園前今已排滿排隊進場人潮。（圖／麗寶樂園提供）
▲麗寶樂園跨年晚會還沒開始，今日上午已有民眾等待排隊進場。（圖／麗寶樂園提供）
📍瑞兔生風慶豐年 彰化市跨年晚會

🟡卡司：李佳薇、林建廷、李子森、涂善存、杜忻恬等唱將輪番開唱。

🟡活動地點：彰化火車站前廣場 彰化縣彰化市長樂里三民路1號

🟡活動時間：2022/12/31（六）18:10開始

🟡摸彩活動：現場還有摸彩活動，獎品有55吋液晶電視、洗衣機、冰箱、自行車等大獎好禮，等你去試手氣！

📍2023星空閃耀跨年演唱會

🟡卡司：李千娜、嘻小瓜、吳勇濱、吳亦帆、荒山輛、流浪盒子、YOYO家族KIWI姊姊、鳳梨哥哥…等等。還有摸彩活動與民眾同歡，獎項有iPhone14、43吋4K android10液晶電視、2吋iPad10等多項好禮，快來抽獎抽回家！

🟡活動地點：南投縣會展中心 南投縣南投市祖祠東路26號 

🟡活動時間：2022/12/31（六）18:10開始

📍2023旺兔耀飛-劍湖山摩天輪跨年煙火秀＋演唱會

🟡卡司：原子少年-木星、李其燊、許莉潔、鶴The crane、溫妮WINNI、王水源、黃號、琳妲林羿禛、吳汶芳、PER6IX等唱作歌手團體輪番上陣開唱。

🟡活動地點：劍湖山世界主題樂園 雲林縣古坑鄉67號

🟡活動時間：2022/12/31（六）19:00開始

🟡優惠：劍湖山當天也將開放午後入園優惠，白天10點開園，白天入園門票699元(原價899元)，午後1點後入園門票450元，晚上入園，騎車更方便，9點後入園門票299元，園內遊樂設施(除水樂園)由白天開放至晚上10點，緊接著跨年晚會與煙火派對，要讓大家在2022的最後一天狂嗨14個小時！

▲位於雲林的劍湖山世界今年是第16次舉辦跨年活動，今年大手筆在園內摩天輪上演400台無人機燈光秀，「戽斗兔兔」也將擔任全台最大嘉賓出現在夜空，最後再以13分14秒的煙火秀開啟新的一年。（圖／劍湖山世界提供）
▲位於雲林的劍湖山世界今年是第16次舉辦跨年活動，今年大手筆在園內摩天輪上演400台無人機燈光秀，「戽斗兔兔」也將擔任全台最大嘉賓出現在夜空，最後再以13分14秒的煙火秀開啟新的一年。（圖／劍湖山世界提供）
📍2023台南好YOUNG跨年晚會

🟡卡司：炎亞綸搭檔徐凱希主持，炎亞綸、魏如萱、艾怡良、五堅情、孫勝希、糜先生、造夢者樂團（范逸臣、TANK、阿沁、陳建寧）等，還有新生代男團EPEX剛辦完台灣場見面會又要回來和台灣粉絲跨年！

🟡活動地點：台南市政府永華市政中心西側廣場 台南市安平區永華路二段6號

🟡活動時間：2022/12/31（六）19:00開始

🟡轉播平台

電視：三立都會台、台視

網路：三立新聞網YT頻道、VIDOL影音、VIDOL YT頻道

📍高雄2023亞灣未來市演唱會 跨年晚會

🟡卡司

12/31：A-Lin、八三夭、艾怡良、Julia吳卓源、告五人、Ozone、金星VERA、高爾宣、動力火車、陳芳語等多組重量級嘉賓

1/1：元旦當天晚上20:00，再邀請到林宥嘉、韋禮安、9m88、蘇慧倫、蕭秉治、白安、熊仔、TRASH樂團等

🟡活動地點：跨年演唱會（夢時代 時代大道）、元旦演唱會（高雄流行音樂中心 海風廣場）

🟡活動時間：2022/12/31（六）19:00開始、2023/01/01（日）20:00開始

🟡轉播平台

電視：民視HD、民視第一台

網路：LINE TODAY、LINE TV、MOD中華電信、HamiVideo、民視yt直播、四季線上、高雄市政府臉書/yt直播

廣播：HIT FM

▲高雄跨年主視覺採鏡面設計，呼應「史無前例跨年跨兩次」、「跨滿24小時」，再加上Party必備的鏡球，代表「跨兩次嗨兩次」。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高雄跨年主視覺採鏡面設計，呼應「史無前例跨年跨兩次」、「跨滿24小時」，再加上Party必備的鏡球，代表「跨兩次嗨兩次」。（圖／記者郭凱杰翻攝）
📍義大999秒世界跨年煙火秀

義大遊樂園跨年煙火秀今年除了是全台秒數最長的跨年煙火秀，999秒煙火祝賀大家享樂久久，還有全台首創的『立體繪煙火』，全長108公尺的巨型施放裝置，搭配特製手工煙火彈，打造煙火版光牆，更特別加入歌劇式音樂，帶領民眾享受煙花夜空小劇場般的沉浸式體驗，不用出國就能欣賞到國際級絕美煙火秀！

🟡活動地點：義大遊樂世界 高雄市大樹區學城路一段10號

🟡活動時間： 2023/01/01（日）00:00開始施放

🟡管制：因應跨年人潮，主要煙火觀賞區義守大學12/31(六)將提前至中午12點即開放民眾進場；交通方面，12/31(六)中午12點起將於「永達技術學院仁武分校」提供免費接駁前往義大世界，並於一旁的「仁欣莊園」設置臨時停車場。

📍屏東2023歌舞昇平High歌之夜

🟡卡司：壞特?te、陳勢安、YELLOW黃宣、高爾宣、艾薇、張語噥、金星VERA

🟡活動地點：屏東縣立體育館前大草皮 屏東縣屏東市勝利路9號

🟡活動時間： 2022/12/31（六）19:00-00:30（別忘了到鵝鑾鼻迎接第一道曙光喔！）

📍台東東飄去旅行2023跨年演唱會

🟡卡司：吳青峰、熱狗MC HotDog、盧廣仲、周湯豪&比莉、家家、林愷倫Karencici、Matzka、舒米恩等。

🟡活動地點：台東海濱公園 臺東縣臺東市大同路

🟡活動時間： 2022/12/31（六）20:00開始

📍花蓮太平洋觀光節跨年演唱會

🟡卡司：「小豬」羅志祥、原子少年FEniX、土星、CTO、張若凡、白冰冰

🟡活動地點：花蓮東大門廣場 花蓮縣中山路

🟡活動時間： 2022/12/31（六）20:00開始

🟡轉播平台

電視：台視綜合台、洄瀾電視台、東亞電視台、三立戲劇台

網路：三立新聞網YT、三立電視YT、VIDOL影音YT

📍金門「躍動烈嶼 跨橋跨年」跨年演唱會

🟡活動地點：金門大橋烈嶼端土地重劃區

🟡活動時間： 2022/12/31（六）19:00開始

📍綠島新年迎朝日 全台唯一海陸同步跨年

🟡活動地點：免稅商店前停車場

🟡活動時間： 2022/12/31（六）20:30開始

📍ME兔愛馬祖 跨年晚會

🟡活動地點：南竿百馬王公園

🟡活動時間： 2022/12/31（六）20:00開始

🟡轉播平台：祥通有線電視 第35頻道

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