跨年晚會、煙火秀懶人包！全台21場卡司、直播管道一次看

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🟡卡司：Lulu黃路梓茵、布萊克薛薛以及阿拉斯共同主持；「韓國碧昂絲」孝琳、蔡健雅、9m88、許富凱、劉若英、玖壹壹等實力歌手組合。
🟡活動地點：台北市民廣場 台北市信義區仁愛路四段與市府路口
🟡活動時間：12/31 19:00開始
🟡轉播平台
電視：東森綜合32頻道、公共電視
MOD：公共電視主頻
網路：台北市政府YT頻道、東森新聞YT頻道、台北旅遊網FB直播、東森新聞FB直播、LINE TODAY、LiTV立視線上影視、ofiii歐飛
海外：東森美洲新聞台、東森美洲超級台、東森美洲衛視台、東森美洲美東台、超視美洲台、東森亞洲新聞台
廣播：台北廣播電台
📍璀璨新北-1314就愛你跨河煙火
🟡亮點：堪稱「全台最早煙火秀」的新北跨河煙火將在淡水-八里河面上登場！將在20:23「兩岸三地」淡江大橋、淡水漁人碼頭旁河面、八里水上運動中心施放，總施放長度13分14秒，象徵「1314就愛你」美好寓意。
🟡活動地點：淡江大橋、淡水漁人碼頭旁河面、八里水上運動中心
🟡活動時間：12/31 20:23開始
📍新北烏來跨年晚會
🟡卡司：多組原民歌手輪番開唱
🟡活動地點：烏來立體停車場前 新北市烏來區烏來街47號
🟡活動時間：12/31 17:00開始
📍2023搖滾基隆城
🟡卡司：Tizzy Bac、VH (Vast & Hazy)、亥兒樂隊、拍謝少年、雨神樂團、甜約翰、裝咖人等，主持陣容則是吳建恆、小柔。
🟡活動地點：基隆國門廣場 基隆市仁愛區港西街6-2號
🟡活動時間：2022/12/31（六）19：20～2023/01/01（日）00：10
🟡轉播平台：基隆市跨年晚會官方臉書
📍羅東跨年晚會
🟡卡司：ØZI、新生代女團HUR、人氣甜美主持木木林葦妮、丘與樂、蔣卓嘉、李佳歡、火星混蛋.正義等10組藝人。
🟡活動地點：羅東中山公園 宜蘭縣羅東鎮民生路58-60號
🟡活動時間：2022/12/31（六）19：00開始
📍SHOW TAOYUAN 2023桃園跨年晚會
🟡卡司：Ozone、Pink Fun、國民姊夫Akira、韓團VIVIZ、丁噹等實力唱將；還有魔獸霍華德也將登入桃園嗨跨年，球迷朋友只要在12/30(五)中午12:00前按讚壹電視粉絲專頁，在貼文下方留言「我愛魔獸x我愛2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」，並公開分享貼文，就有機會近距離感受「魔獸」風采！
🟡活動地點：桃園高鐵站前廣場 桃園市中壢區高鐵站前路
🟡活動時間：2022/12/31（六）19：00～2023/01/01（日）00：30
🟡轉播平台
電視：年代MUCH台38頻道
網路：壹電視YT頻道、壹電視FB、樂遊桃園FB
APP：年代新聞、壹電視
📍新竹「竹縣領航 讓愛飛揚」跨年演唱會
🟡卡司：「雙男神」Bii畢書盡、Eric周興哲、《DD52菱格世代》冠軍出道女團G.O.F、鼓鼓呂思緯、老王樂隊等多組藝人輪番開唱，最後倒數180秒煙火迎來璀璨新年！
🟡活動地點：新竹縣府前廣場
🟡活動時間：2022/12/31（六）17:30～2023/01/01（日）00:30
🟡轉播平台
電視：中視綜合台
網路：新竹縣政府粉專、楊文科縣長臉書粉專、中視新聞臉書粉專、中視新聞yt頻道
📍2023閃耀台中跨年夜
🟡卡司：陳芳語、周興哲、林宥嘉、魏嘉瑩、閻奕格、Bii畢書盡、周興哲、五堅情、ALL IN 5、原子少年天王星、AcQUA源少年、八三夭、大淵MUTA、小春Kenzy。
🟡活動地點：台中水湳中央公園 台中市西屯區中科路2966號
🟡活動時間：2022/12/31（六）19:00～2023/01/01（日）01:00
🟡轉播平台
電視：30頻道三立都會台、20頻道TBC台中資訊台、第7頻道台視、44頻道高點綜合台
網路：三立新聞網YT頻道、VIDOL影音、VIDOL YT實況轉播
📍台中麗寶樂園跨年晚會
🟡卡司：原子少年天王星、木星、AcQUA源少年、告五人、糜先生、熊仔、魏嘉瑩、旺福等。還有號稱「全台最大摩天輪」的天空之夢也將帶來330秒動畫煙火秀，最後在元旦黎明時分登上天空之夢近距離看第一道曙光，聽覺、視覺全都滿足。
🟡活動地點：麗寶渡假區第二停車場 台中市后里區福容路8號
🟡活動時間：2022/12/31（六）21:00～2023/01/01（日）01:00
🟡轉播平台（電視）：三立台灣台、華視
📍瑞兔生風慶豐年 彰化市跨年晚會
🟡卡司：李佳薇、林建廷、李子森、涂善存、杜忻恬等唱將輪番開唱。
🟡活動地點：彰化火車站前廣場 彰化縣彰化市長樂里三民路1號
🟡活動時間：2022/12/31（六）18:10開始
🟡摸彩活動：現場還有摸彩活動，獎品有55吋液晶電視、洗衣機、冰箱、自行車等大獎好禮，等你去試手氣！
📍2023星空閃耀跨年演唱會
🟡卡司：李千娜、嘻小瓜、吳勇濱、吳亦帆、荒山輛、流浪盒子、YOYO家族KIWI姊姊、鳳梨哥哥…等等。還有摸彩活動與民眾同歡，獎項有iPhone14、43吋4K android10液晶電視、2吋iPad10等多項好禮，快來抽獎抽回家！
🟡活動地點：南投縣會展中心 南投縣南投市祖祠東路26號
🟡活動時間：2022/12/31（六）18:10開始
📍2023旺兔耀飛-劍湖山摩天輪跨年煙火秀＋演唱會
🟡卡司：原子少年-木星、李其燊、許莉潔、鶴The crane、溫妮WINNI、王水源、黃號、琳妲林羿禛、吳汶芳、PER6IX等唱作歌手團體輪番上陣開唱。
🟡活動地點：劍湖山世界主題樂園 雲林縣古坑鄉67號
🟡活動時間：2022/12/31（六）19:00開始
🟡優惠：劍湖山當天也將開放午後入園優惠，白天10點開園，白天入園門票699元(原價899元)，午後1點後入園門票450元，晚上入園，騎車更方便，9點後入園門票299元，園內遊樂設施(除水樂園)由白天開放至晚上10點，緊接著跨年晚會與煙火派對，要讓大家在2022的最後一天狂嗨14個小時！
📍2023台南好YOUNG跨年晚會
🟡卡司：炎亞綸搭檔徐凱希主持，炎亞綸、魏如萱、艾怡良、五堅情、孫勝希、糜先生、造夢者樂團（范逸臣、TANK、阿沁、陳建寧）等，還有新生代男團EPEX剛辦完台灣場見面會又要回來和台灣粉絲跨年！
🟡活動地點：台南市政府永華市政中心西側廣場 台南市安平區永華路二段6號
🟡活動時間：2022/12/31（六）19:00開始
🟡轉播平台
電視：三立都會台、台視
網路：三立新聞網YT頻道、VIDOL影音、VIDOL YT頻道
📍高雄2023亞灣未來市演唱會 跨年晚會
🟡卡司
12/31：A-Lin、八三夭、艾怡良、Julia吳卓源、告五人、Ozone、金星VERA、高爾宣、動力火車、陳芳語等多組重量級嘉賓
1/1：元旦當天晚上20:00，再邀請到林宥嘉、韋禮安、9m88、蘇慧倫、蕭秉治、白安、熊仔、TRASH樂團等
🟡活動地點：跨年演唱會（夢時代 時代大道）、元旦演唱會（高雄流行音樂中心 海風廣場）
🟡活動時間：2022/12/31（六）19:00開始、2023/01/01（日）20:00開始
🟡轉播平台
電視：民視HD、民視第一台
網路：LINE TODAY、LINE TV、MOD中華電信、HamiVideo、民視yt直播、四季線上、高雄市政府臉書/yt直播
廣播：HIT FM
📍義大999秒世界跨年煙火秀
義大遊樂園跨年煙火秀今年除了是全台秒數最長的跨年煙火秀，999秒煙火祝賀大家享樂久久，還有全台首創的『立體繪煙火』，全長108公尺的巨型施放裝置，搭配特製手工煙火彈，打造煙火版光牆，更特別加入歌劇式音樂，帶領民眾享受煙花夜空小劇場般的沉浸式體驗，不用出國就能欣賞到國際級絕美煙火秀！
🟡活動地點：義大遊樂世界 高雄市大樹區學城路一段10號
🟡活動時間： 2023/01/01（日）00:00開始施放
🟡管制：因應跨年人潮，主要煙火觀賞區義守大學12/31(六)將提前至中午12點即開放民眾進場；交通方面，12/31(六)中午12點起將於「永達技術學院仁武分校」提供免費接駁前往義大世界，並於一旁的「仁欣莊園」設置臨時停車場。
📍屏東2023歌舞昇平High歌之夜
🟡卡司：壞特?te、陳勢安、YELLOW黃宣、高爾宣、艾薇、張語噥、金星VERA
🟡活動地點：屏東縣立體育館前大草皮 屏東縣屏東市勝利路9號
🟡活動時間： 2022/12/31（六）19:00-00:30（別忘了到鵝鑾鼻迎接第一道曙光喔！）
📍台東東飄去旅行2023跨年演唱會
🟡卡司：吳青峰、熱狗MC HotDog、盧廣仲、周湯豪&比莉、家家、林愷倫Karencici、Matzka、舒米恩等。
🟡活動地點：台東海濱公園 臺東縣臺東市大同路
🟡活動時間： 2022/12/31（六）20:00開始
📍花蓮太平洋觀光節跨年演唱會
🟡卡司：「小豬」羅志祥、原子少年FEniX、土星、CTO、張若凡、白冰冰
🟡活動地點：花蓮東大門廣場 花蓮縣中山路
🟡活動時間： 2022/12/31（六）20:00開始
🟡轉播平台
電視：台視綜合台、洄瀾電視台、東亞電視台、三立戲劇台
網路：三立新聞網YT、三立電視YT、VIDOL影音YT
📍金門「躍動烈嶼 跨橋跨年」跨年演唱會
🟡活動地點：金門大橋烈嶼端土地重劃區
🟡活動時間： 2022/12/31（六）19:00開始
📍綠島新年迎朝日 全台唯一海陸同步跨年
🟡活動地點：免稅商店前停車場
🟡活動時間： 2022/12/31（六）20:30開始
📍ME兔愛馬祖 跨年晚會
🟡活動地點：南竿百馬王公園
🟡活動時間： 2022/12/31（六）20:00開始
🟡轉播平台：祥通有線電視 第35頻道