商業登記一條龍　高市經發局大幅改善申請流程空間

高雄市長陳其邁拚招商，累計近6千億元投資落地，110年營利事業銷售總額更突破5.5兆元，帶動公司與商業登記每月平均新增逾300件、申請及異動則逾8,500件，為此經發局今（111）年啟動公司商業登記申請作業流程優化與空間改善，經考察其他縣市登記流程及參考民眾意見，改善公司商業登記申辦動線與流程，並增加臨櫃即審業務範圍，每案申辦時間縮短至平均約30分鐘完成，同時也全面翻新已使用30年空間。
記者蔡佳宏／高雄報導
經發局長廖泰翔表示，市長陳其邁推動產業轉型優先政策，以半導體、5G AIoT為雙主軸帶動產業發展，吸引大廠投資近6千億元，110年營利事業銷售額成長率更是六都第一，帶動商業及服務業等三級產業發展，為優化公司商業登記服務流程，特別委由專業團隊全面檢視顧客體驗歷程檢討規劃，從申辦流程到空間動線重新盤點，且商業設立及停、復、歇業等業務更可立即受理，若文件齊全，作業時間由1天改為現場即審即領，不少民眾回饋改善很有感。
在食品公司任職的呂小姐實際申辦後表示，原本工商登記服務中心使用多年硬體顯得老舊，提供的繕寫空間也不足，且收發文櫃台位於最內側，辦理動線不甚理想，「這次翻新後不僅空間變得非常舒適，不輸大型銀行櫃檯，同時在動線及流程上都有顯著精進。」她讚許申辦櫃台間透過支援、功能統整流程簡化，有效節省約三分之一的等候及轉換時間，市府持續進步真的很有感！
經發局表示，這兩年公司與商業登記案件每月平均增加逾300件、每月申辦件數約8,500件，疫情期間超前部署檢討規劃，以更迅速、更簡便及更精準的三大目標，重新設計顧客體驗，並針對承辦人員加強培訓，不僅硬體空間有大幅改造優化，也將原有業務重劃統整，收案、審查、登打及領件一條龍服務，確實有效縮短民眾在不同櫃位間流轉與等待時間。目前公司商業登記網站也將以更貼近使用者需求與目的為中心進行整體規劃設計，近期即將上線，從線上到線下提供民眾提供更好的服務。