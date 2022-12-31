112年元旦連續假期　義大、佛光山實施交管

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在義大進場管制方面，預計31日20時起停車場容納率達高峰即啟動第一階段「汽車」管制措施，禁止汽車入城（得出城），並預計於23時起啟動第二階段「全面」管制，禁止汽、機車入城（得出城）；在散場管制方面，第一階段於元旦當日0時起至1時止，僅開放「機車」出城，以汽車前往之用路人請耐心等候至第二階段1時起出城（僅第二停車場之汽車得提前於第一階段由186甲線右轉大樹方向出城）。
而在佛陀紀念館部分，管制時間為12月31日至1月2日的上午8時至下午17時，管制措施包含台29線（中油加油站至興田路段）沿線缺口禁止車輛迴轉，統嶺溝南側便道與興田路實施單行管制，統嶺社區公有停車場及統嶺南側大停車場離場車輛管制北向單行，導引往佳香餐廳出口駛離，另外在統嶺溝北側便道則會以交通錐封閉圍設行人通道，保障行人通行安全；另外在大樹舊鐵橋溼地公園週邊，於永豐餘造紙研究中心前方九曲路段禁止汽車進入，並將加強周邊交通疏導，執行違停拖吊，請民眾務必遵守交通規則，於車輛停妥後放心遊玩。
因應連續假期車潮，仁武分局建議，民眾多加利用大眾運輸工具，讓旅遊更加順暢，欲前往佛陀紀念館（另有高鐵左營站哈佛快線）或大樹舊鐵橋的民眾，可以在鳳山捷運站搭乘「大樹祈福線」或8010客運，前往義大世界的民眾可以運用高鐵左營站8501義大客運；仁武分局呼籲，民眾如遇塞車，也請耐心等候並聽從交通指揮，遵守交通規則，由警民一同維護交通順暢及用路平安。