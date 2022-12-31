公司電腦別用LINE？她爽聊天慘被開除　IT揭「恐怖內幕」

112年元旦連續假期　義大、佛光山實施交管

▲佛光山佛陀紀念館前將實施交管。（圖／翻攝畫面）
▲佛光山佛陀紀念館前將實施交管。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

112年元旦連續假期（111年12月31日起至112年1月2日止）將屆，高雄仁武分局預估跨年夜將有大量車流湧入義大世界參與999秒大型立體藝術煙火跨年活動，另外在佛光山佛陀紀念館及大樹舊鐵橋溼地公園等台29線沿線景點，在白天亦會湧現旅遊車潮，為使車流通行順暢，仁武分局規劃交通管制暨疏導措施，呼籲民眾遵守管制規範。

我是廣告 請繼續往下閱讀
仁武分局就本次義大世界跨年活動，實施交通管制範圍包含澄觀路／水管路口、義大二路／水管路口、義大二路／學城路口、186甲線／嘉保路口、186甲線／高46線路口、186甲線大樹平安橋、水管路／仁林路口等7個管制點，並實施分階段分流交通管制措施。

在義大進場管制方面，預計31日20時起停車場容納率達高峰即啟動第一階段「汽車」管制措施，禁止汽車入城（得出城），並預計於23時起啟動第二階段「全面」管制，禁止汽、機車入城（得出城）；在散場管制方面，第一階段於元旦當日0時起至1時止，僅開放「機車」出城，以汽車前往之用路人請耐心等候至第二階段1時起出城（僅第二停車場之汽車得提前於第一階段由186甲線右轉大樹方向出城）。

▲佛光山佛陀紀念館前將實施交管。（圖／翻攝畫面）
▲佛光山佛陀紀念館前將實施交管。（圖／翻攝畫面）
而在佛陀紀念館部分，管制時間為12月31日至1月2日的上午8時至下午17時，管制措施包含台29線（中油加油站至興田路段）沿線缺口禁止車輛迴轉，統嶺溝南側便道與興田路實施單行管制，統嶺社區公有停車場及統嶺南側大停車場離場車輛管制北向單行，導引往佳香餐廳出口駛離，另外在統嶺溝北側便道則會以交通錐封閉圍設行人通道，保障行人通行安全；另外在大樹舊鐵橋溼地公園週邊，於永豐餘造紙研究中心前方九曲路段禁止汽車進入，並將加強周邊交通疏導，執行違停拖吊，請民眾務必遵守交通規則，於車輛停妥後放心遊玩。

▲大樹舊鐵橋溼地公園週邊將實施交管。（圖／翻攝畫面）
▲大樹舊鐵橋溼地公園週邊將實施交管。（圖／翻攝畫面）
因應連續假期車潮，仁武分局建議，民眾多加利用大眾運輸工具，讓旅遊更加順暢，欲前往佛陀紀念館（另有高鐵左營站哈佛快線）或大樹舊鐵橋的民眾，可以在鳳山捷運站搭乘「大樹祈福線」或8010客運，前往義大世界的民眾可以運用高鐵左營站8501義大客運；仁武分局呼籲，民眾如遇塞車，也請耐心等候並聽從交通指揮，遵守交通規則，由警民一同維護交通順暢及用路平安。

跨年晚會、煙火秀懶人包！全台21場卡司、直播管道一次看

元旦、跨年雙北煙火活動　淡海輕軌連續42小時不打烊

因應北市跨年晚會　晚上7點起北市府周圍只進不出

跨年2區大雨特報！元旦細雨迎兔年　開工日「厭世陰雨」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀