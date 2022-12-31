李鍾碩IU爆熱戀！10年前搭擋主持「傳不合」：有點討厭她
南韓演員李鍾碩（李鍾奭）與女星IU（李知恩）今（31）日被韓媒《Dispatch》爆熱戀中，消息一出，轟動演藝圈，也讓許多網友崩潰直呼：「失戀了。」事實上，兩人在2012年就曾搭擋主持《人氣歌謠》，不過僅短暫合作4個月就結束，私下0互動，當時甚至傳出兩人不和。如今被爆出熱戀中，還穿著情侶裝到日本名古屋過聖誕節，引起熱議。
娛樂中心／綜合報導
李鍾碩昨（30）日拿下MBC演技大賞，在講感言時表示：「謝謝你總是那麼有魅力，喜歡你很久，也很尊敬你，每當看到那位朋友，都會有更應該努力生活、成為更好的人的想法，未來會努力成為更好的人，特別感謝『那個人』。」引發網友熱議，認為此感言是在「示愛」。對此，經紀公司也回應：「是個人感謝的對象」。
豈料隔日韓媒《Dispatch》（D社）也爆出他口中的「那個人」就是女星IU（李知恩），甚至透露兩人聖誕節在日本一起度過。兩人雖分開出國，但一起待在日本，再分別回韓。且戴著同樣眼鏡、包包，甜蜜情侶裝隨之曝光，身邊友人更透露：「他們交往已獲得家人認可。」對此，經紀公司也回應：「確認中」。
事實上，李鍾碩與IU在2012年就曾搭擋主持南韓音樂節目《人氣歌謠》，但短暫合作4個月就結束，且傳出兩人私下0互動，因此也有鬧不合的傳聞。李鍾碩隔年曾上節目回應此事，透露節目觀眾年齡層比較低，IU曾提出不少關於裝扮的建議，讓他「有點煩」，甚至坦言：「當時有點討厭IU了。」不過後來節目快結束時，他除了不捨、自嘲兩人是「冤家」，也強調兩人已成為「好友」。
再加上今年10月李鍾碩弟弟結婚時，IU驚喜擔任「婚禮歌手」，獻唱《你的意義》作為祝福，也打破不合傳聞。且當天IU準備離開婚禮現場時，身為新郎家人的李鍾碩即便忙碌，也被目擊特別護送IU一段路，最後兩人互相揮手道別，雖然互動沒有特別曖昧，不過如今爆出戀愛傳聞，不免讓網友聯想IU當日的身分可能不僅僅是「嘉賓」而已。（編輯：郭佩蓉）