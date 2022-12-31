死亡+38例！40多歲女在家昏迷 送醫不治「相驗PCR陽性」
中央流行疫情指揮中心表示，今（31）日COVID-19新增25,674例本土病例，今日新增的病例數較上週六多7,725例，增加約43%，其中死亡個案有38例，1例為特殊死亡個案，為一名40多歲女性。
編輯中心／綜合報導
指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為24例男性、14例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、23例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月5日至12月28日，死亡日期介於6月7日至12月28日。
其中新增一名特殊死亡個案，為一名40多歲女性，未接種COVID-19疫苗，具多重慢性病史，今年曾多次因血糖控制不良而住院治療，他在12月20日在家中昏迷送醫時已無心跳呼吸宣布死亡，經司法相驗採檢新冠PCR陽性並開立死亡證明，主要死因為新冠病毒感染併心肺衰竭。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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