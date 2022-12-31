桃機加強檢疫中國航班 蘇貞昌：不得不小心、盼中國平安
行政院長蘇貞昌今（31）日上午出席總統蔡英文召開的國安會議後，於下午前往桃園機場，視察抵台中國航班加強檢疫措施執行情形。他表示，中國疫情不透明，現在突然開放，看到中國國內要搶藥、殯儀館的種種情形，讓人很擔心，「我們是希望他平安沒事，但不得不小心應對」，政府會努力保護國人健康，大家互相體諒。
記者黃宣尹／台北報導
蘇貞昌於視察前先受訪表示，中國疫情資訊不透明、不公開、不聯絡，各國都很緊張，過去封控嚴，突然開放這麼快，再看到中國要搶藥、殯儀館種種的情形，確實令人擔心，因此台灣不得不為了保護國人健康，與各國一樣，施行相關對應措施。
蘇貞昌致詞時表示，3年前的12月31日，台灣是全世界第一個登機檢疫的國家，我國警覺早、做得好，所以守住3年的疫情，謝謝大家3年來的辛苦，同時也累積了3年經驗。
蘇貞昌表示，現在從中國來的航班檢驗，比起過去的量來說是比較小的，不過也不能大意，因為中國疫情不透明，又有令人擔心的情況，「我們是希望他平安沒事，但不得不小心應對」。
蘇貞昌說，從中國回來的國人同胞也急著回家團聚，難免讓防疫人員增加工作，但大家要互相體諒，現在最怕中國人多，確診數這麼多，會不會有變種病毒，要小心因應。