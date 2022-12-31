淋雨也要跨年！台北101提早湧現人潮 粉絲凌晨到場卡位
今年為國門解封後首個跨年，記者直擊台北市信義區現場，雖然氣候不佳飄著小雨，但在晚會舞臺前卡位的民眾紛紛表示，台北101人潮比起去年疫情時期踴躍不少，有粉絲凌晨6點到場卡位，並且中午12點後民權廣場也聚集越來越多民眾，就為了搶在第一排目睹偶像光彩。信義商圈也有來自馬來西亞的旅客特地來台觀看101煙火秀，透露：「已經第二次來台灣跨年，特別喜歡台灣的煙火！」不過仍有部分民眾擔心疫情、人潮擁擠，提早到信義用餐感受過節氣氛後就要打道回府。
記者鍾怡婷/綜合報導
2022挺過艱難疫情，今（31）日為國門解封後首個跨年，台北101跨年舞臺陣容堅強，有「韓國碧昂絲」孝琳跨海來台北，還有蔡健雅、9m88、許富凱、劉若英、玖壹壹等實力歌手組合同歡，舞台表演從晚上七點正式開始，民權廣場舞臺現場，除了有粉絲凌晨6點到場外，中午12點也開始湧現人潮，尤其韓星跨海來台演出，吸引不少忠實粉絲到場，喜歡孝琳12年的忠實粉絲Rinobia早早就到現場，並且自費做了約七百份的應援貼紙、小卡到現場發放，希望展現台灣粉絲最棒的熱情，她也透露自己往年都是待在家跨年，今年特地為了追星來到現場，雖然現場陰雨綿綿，但仍是相當期待可以看到偶像。
去年在疫情肆虐之下跨年人潮銳減，不少民眾今年特地到場感受熱鬧氛圍，「中午1點就到了，今年是第一年來101跨年，想特別來看孝琳，疫情後就沒有出門跨年過，想說（現在）疫情比較開放，就出來看一下」、「12點多就來了，想看劉若英更彭佳慧，因為疫情的關係，第一年來到101跨年，雖然天氣很冷但是（大家都）很熱情」。還有來自馬來西亞的旅客，在疫情前就曾來台跨年，等到疫情趨緩後又選擇來101觀賞煙火：「特地從馬來西亞來跨年，會去101看煙火，是第二次來（台灣跨年了）很喜歡 ， 2019跨2020的時候有來過，特別喜歡台灣的煙火」。
但也是有民眾先來逛街吃飯後，預計直接打道回府避開人潮「會先來晃晃，今年人潮比較多，疫情前就比較稀少，吃飽以後會去朋友家跨年，怕人太多」、「就來走走飯，晚一點就回去了，我會覺得大家比較蠢蠢欲動，可能關太久了，一部分原因還是會怕，晚一點就走了」、「會先到處逛逛晚餐前去101看煙火，大概一點多出來，想要避開人潮，去年沒有來跨年，去年因為疫情都在家，今年跨年的人潮比去年多」。