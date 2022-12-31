因應局勢！經部助傳產中小企業　從資金與轉型2面向著手

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針對企業關心的協助，經濟部指出，我國製造業是出口導向，近期國際景氣下滑導致訂單減少、庫存累積等問題，經調查各公協會及大廠後，影響範圍確實擴大，且明年影響時間仍未定。考量電子資通訊大廠多年來已有因應景氣循環經驗及能力，但傳統產業及中小企業仍需直接協助，經濟部未來將從兩大面向來協助企業、穩住就業。
在資金方面，經濟部指出，「雨天不收傘」於此時是讓企業能夠週轉的重要方向，因此，將延長紓困振興貸款期限，包括舊貸展延、營運資金貸款及振興貸款等項目，皆延長至2023年4月30日，協助企業解決短期資金不順。同時也將跨部會協調，促請銀行挺企業，以免出現不良連鎖反應。另外，也考量中小企業轉型量能較小，會規劃提出協助中小企業轉型專案貸款。
在轉型方面，經濟部表示，過去景氣好時，企業忙於生產、出貨、營運，較無暇兼顧扎根轉型，面對國際政經情勢變化，正可築基打底，轉型升級，讓未來景氣好轉時更有競爭力。經濟部會以專人、專家的顧問團模式，駐廠輔導服務，協助業者走向智慧化生產、低碳化改善以及模組化普及的三大方向，同時透過補助相關課程及在職訓練，協助企業留用核心人才。
另為考量製造業永續發展，經濟部也將協助為數眾多的工廠，也包括轉型中的特登工廠加快速度改善轉型，以達到符合環保、公安、永續的標準，創造整體公共利益。據統計，目前有超過3萬2千家的工廠申請納管，除了協助約1萬家已提改善計畫的業者，加快改善速度外，也要協助剩下約2.1萬家工廠提出改善計畫，以促進工廠廠房的消防、環保安全，並且協助產業邁向智慧化產線。
經濟部指出，助產業、穩就業方向不變，目前可執行的預算將陸續啟動相關輔導措施，同時也會在總統、院長指示下，啟動各項計畫的規劃，盤點資源、並進行跨部會協調工作，同時與產業保持密切聯繫，隨時關注國際經濟情勢，快速應變，協助產業度過明年經濟變局。