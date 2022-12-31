台北元坤勇闖冠軍戰 領隊喜送獎金

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季後賽不僅班師至高雄世運主場館，而且還聘請日籍裁判擔任主審，橄欖球協會理事長章富麟與企業聯賽創辦人、義大醫院院長杜元坤皆稱讚世運主場館是國內最好的場地，日籍裁判執法更顯公平性，也為第二季聯賽打下厚實基礎。
元又興業靠著罰球射門率先打開得分僵局取得3比0領先優勢，台北元坤不甘示弱立刻追平，緊接著身材壯碩的呂翌祥在團隊掩護下達陣，接鋒駱繹弘加踢射門，10比3超前，現年29歲前鋒林威名在防守球員的拉扯下依舊成功達陣，台北元坤連得20分，上半場20比3遙遙領先，駱繹弘兩次罰球射門與兩次加踢，個人獨得10分，表現最優異。
下半場換邊再戰，林威名再次突破對手防線達陣，台北元坤25比3奠定勝利基礎，元又雖然兩度反擊成功達陣得到12分，但時不我予，最終台北元坤繼例行賽59比17大勝之後，再次以16分之差輕鬆過關，取得決賽門票。身兼台北元坤領隊杜元坤頒發10萬元立即獎金，犒賞全隊的辛勞。
杜元坤表示，「企業聯賽提供高中與大學生一個發揮舞台的空間，同時我又成立元坤運動文創產業公司贊助台北市立大學，導入企業精神與文化，專款支持選手訓練，並且訂定KPI成長學習目標，而且還在選手身上裝GPS，可以追蹤場上球員的心跳、血壓、速度和奔跑方向，協助選手賽後訓練修正與進步。
對於這場比賽，杜元坤直言雙方實力伯仲之間，沒有到最後都無法斷定哪隊能獲勝，雙方對台灣橄欖球的成長有很大的幫助，台北元坤在前鋒的實力較佳，元又興業則是後鋒速度較快，這場比賽能夠獲勝是團隊努力而來，希望球員再接再厲，下周能一舉奪冠。
單場兩次達陣的林威名謙虛說，能夠達陣都是靠著隊友的通力合作完成的，這場比賽給自己打80分，欠缺的20分是因為防守有些疏失，個人優勢是場上的指揮官，指導隊友如何佈陣與攻擊。期盼聯賽能繼續辦下去，各隊積極提升實力，讓比賽更加精采。
台北元坤主力球員姚致堯強調，或許是因為季後賽採單淘汰賽，大家壓力比例行賽大，一開賽打得比較凌亂，後來放慢速度後才找回節奏，進而發揮戰術贏得比賽。以往國內缺少企業贊助，不少學長與前輩看不到未來，現在杜院長不但找來不少企業贊助球隊，還改善了訓練與比賽環境，讓我們能在學校畢業後才可以勇敢地在這條道路上尋夢。
另一場四強賽，大村武巨人上半場兩次罰球射門取得6比0領先優勢，沒想到下半場戰況丕變，長大海洋飼料兩次達陣與一次成功加踢12比6逆轉超前，大村武巨人在比賽後半段靠著團隊身材硬推達陣，11比12追近，只需加踢射門就能扭轉劣勢，可惜失手了，最終就以1分之差飲恨吞敗。