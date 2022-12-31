整治宜蘭惡水關鍵人物　來自日本的西鄉菊次郎

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推動民治維新的日本英雄有很多，但想必許多日本人心中最大的功臣，應該就是末代武士西鄉隆盛了吧！他不僅與勝海舟談判，和平結束了長達264年的德川幕府，順利達到無血開城之功。之後又與新政府一起主導了許多新政，居功厥偉。他因為政爭下野之後，看到日本社會隨著政治改革，造成階級的對立與矛盾日增。特別是相對剝奪感最大的下級武士，他們日益躁動的情緒，終於促使他帶領著鹿兒島的子弟兵，發動一場他自認不會成功的內戰—『西南戰爭』，他最後在懸殊的兵力對峙之下，自刎而死。民眾並不會因為他淪為叛軍而加以指責，相反的是同情他悲壯的自我犧牲，當時的明治天皇還特別恩赦，並追賜勳位。西鄉隆盛至今仍備受日本民眾的景仰。
然而西鄉隆盛早在31歲時，就曾因為受政治牽連，被流放到鹿兒島之南的奄美大島。在當時，那裡還是個盛行巫術與奴隸的蠻荒之地。西鄉隆盛竟然還能以流罪之身，協助當地進行改革。他不只深受島民愛戴，還在那邊娶了島民愛加那為「島妻」，並生下一子一女，其中長子就是菊次郎。不過島妻在當時是必須要落實隔離政策，不准帶回日本本土。西鄉被流放三年後回到老家，直到菊次郎八歲時，才將他帶回家撫養。不過當時西鄉已經再婚，而且維新後的島民也不再受身份限制，可以移居到日本本土，但是愛家那卻婉拒。因此菊次郎就被繼母撫養到12歲，以小留學生的身份到美國留學，14歲才回國。
菊次郎16歲時跟隨父親參加西南戰爭，結果被流彈打中，右膝以下截肢。敗逃途中被老僕熊吉所救，熊吉背著少主沿路躲避砲火，最後向他的叔叔西鄉從道投降，自此與父親永別。儘管菊次郎今後都必須與義肢共存，但是他並不向命運低頭。在西鄉從道的支持下，發揮了他的留學經驗，任職於美國大使館和外務省本部。1895年，日本依馬關條約接收台灣，菊次郎以台灣總督府參事官的身分赴駐台灣，之後升任台北縣廳長。1897年，就任相當於縣長職位的宜蘭第一代廳長。當時他36歲，帶著妻兒移居宜蘭，並與部屬、員工和學校校長等人，一起建造、共用八百坪的宜蘭廳長官舍，目前這個官舍已被改建為「宜蘭設治紀念館」，可供遊客自由參觀。
菊次郎在宜蘭的卓越政績
菊次郎剛來台灣時，這裡仍是個充滿瘴癘之氣，治安敗壞的之地。例如鴉片橫行、漢人之間的分類械鬥層出不窮，原住民與漢人的土地紛爭不斷，就連土匪強盜也十分猖獗。一剛開始，台灣總督們嘗試用日本本土的法律與治理方式來治理台灣，結果不但浪費公帑還大失民心，甚至有輿論覺得台灣太難管，不如以一億元賣給法國算了。直到第四任總督兒玉源太郎赴任，形況才稍微緩解。深受兒玉源太郎拔擢的民政長官－後籐新平，開始請人類學家四處考察台灣的風俗民情，並得出唯有因地制宜的治理方法，才能漸次收攏台灣民心、同化台灣。當時的菊次郎就是在後籐新平的感召之下，尊奉父親「敬天愛人」的家訓，開始著手治理宜蘭。
西鄉菊次郎的政績卓越，除了擴大耕種面積、修橋鋪路、發展樟腦產業、改善農作物的收穫，還大力推動普及教育，並且解決了治安問題。不過最令人津津樂道的還是整治宜蘭河。由於宜蘭河每年都會氾濫，成為治理宜蘭最重要的任務。經過他長年與總督府溝通協調，終於獲得巨額預算。1900（明治33）年4月，開始第一期的政治工程，花了一年半的時間，於1901年完成長達13.7公里的宜蘭河堤防。至此，宜蘭河終於不再氾濫，洗刷了宜蘭河的惡水之名。西鄉菊次郎直到1902年目睹第二期工程順利完工後，才離開五年多的任期，卸職返回日本。
之後菊次郎將在宜蘭的成功經驗，帶回日本。他擔任七年的京都市長，除了整治琵琶湖的疏通工程，還有號稱「京都百年大計」的上下水道工程、發電設備、道路拓寬工程，以及開通市內電車。晚年，因為腳傷復發，只好回鹿兒島養傷，並在島津家的礦山當了長達八年的館長。任內一樣秉持「敬天愛人」的家訓，改善礦工的工作環境以及提高勞工福利，並且戮力培育當地青年。例如開設夜校、興建武道館、網球場等等。1928年，因為心臟麻痺而病故，享年68歲。
對許多台灣人來說，西鄉菊次郎可能是陌生的。但是他在宜蘭的貢獻，卻深受當地人的感念。1905年，宜蘭居民在堤防附近，共同刻製了「西鄉廳憲德政碑」。1923年，這個堤防被命名為「西鄉堤防」。1945年日本戰敗後，這個石碑曾經一度遺失，直到1990年才被重新發現。經過宜蘭縣文化局的努力下，將這個石碑遷移到中山橋旁的堤防上，菊次郎的德政才得以再度被世人看見。回顧西鄉菊次郎的一生，他無論在哪裡任職，都是一位懂得為民眾設想的領導者、政治家。他用畢生卓越的政績來展現不同於父親的價值，也把「敬天愛人」的家訓具體落實在自己的生命，著實令人感佩。