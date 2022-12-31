謝盈萱生日搬家！租屋20年吐心聲：家具從《俗女》搬回來
金馬獎、金鐘獎雙料影后謝盈萱，在《俗女養成記2》、《四樓的天堂》演技精湛，廣受觀眾喜愛！今（31）日是謝盈萱的生日，同時也是2022年的最後一天，謝盈萱沒有高調慶生反而是忙著搬家，她在臉書上分享心情：「再幾個小時就進入2023年，今年特別感覺到時間的飛逝，一轉眼又是1年！要在新的空間開始新的生活，願大家都好，平安喜樂！」
記者黃雅琪/綜合報導
謝盈萱今日過完生日後即年滿42歲，身爲雙料影后的她出道多年，在臉書分享自己在台北租屋的心情：「今天交屋了，鑰匙交還出去的時候仍有點傷感，感謝房東先生、房東太太，感謝所有在我人生中每一階段，提供我住所的房東。」謝盈萱在台北租屋20多年，住過台北市中正區杭州南路、新北市永和區等地，每每要搬家她都感到心累：「要搬的東西只增不減！」但她最感謝的是房東們雖然認出她是藝人，但僅此而已也沒有再多說什麼，令她特別安心。
「這次離開住了3年的地方，還記得看房的當天，整個過程都還歷歷在目。」憶起當初與房東夫妻看房的經歷，謝盈萱笑說：「當時恰逢《俗女1》播出的前後，邋遢至極的我被房東太太認了出來，同樣的我又是只會尬笑，然後在那間屋子裡，《俗女2》開拍、殺青，又再進行了一季。」她還透露自己勤儉的一面：「裡面有一半的傢俱，除了劇場友人好心提供，還有一些是從《四樓的天堂》和《俗女養成記2》的場景帶回來的，拼拼湊湊也成了一個自己的家。」