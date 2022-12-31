跨年101擠爆！北捷運量達96萬人 防踩踏首設淨空緩衝區
距離2022年僅剩最後幾個小時，靠近台北101的捷運市政府站湧入大量人潮，北捷站務處處長胡正倫表示，今（31）日截至下午五點前，運量已經高達96萬人次，預估跨年人潮將比去年踴躍，為了防止踩踏事件發生，除了呼籲「2線進場、3線離場」，避開候車人潮眾多的市政府、101站，也首次在市府站、台北101／世貿站重點出口擴大淨空緩衝區，並且投入人力約2800人，依現場狀況控制人潮進去，維護旅客安全。
記者鍾怡婷/綜合報導
北捷為了因應跨年大量的人潮，遵循往例連續42小時不收班營運，自12月31日上午6點起至明年1月1日晚間12點，並且在重點車站加派440名人力，跨年期間總計有2800名北捷工作人員提供服務。並且北捷選派站長、站務員、司機員及維修員組成「潮天團」，在「市政府站、臺北101/世貿站、象山站、國父紀念館站」等4個車站的7個重要出口制高點，隨時注意旅客的安全，更會說笑話、發送神秘小禮物紓緩等候進站旅客的情緒。
截至下午5時左右，北捷運量已達96萬人次，相較去年預計多了4萬左右，預計本次運輸量將會比去年成長更多，但也要視氣候而定，胡正倫表示「今年為了防止踩踏事件發生，我們在市府站以及101世貿站重要出入口，設置了淨空緩衝區，讓旅客有比較安全的等候地點」，也就是將旅客排隊線自出口樓梯下方擴展1公尺×5公尺，避免人潮在樓梯上聚集。
北捷也呼籲民眾，參加跨年晚會要記得「2線搭乘，3線離場」的搭乘撇步，進場時利用板南線、淡水信義線，散場時選擇板南線、淡水信義線、松山新店線，盡量到國父進念館站、永春站、信義安和、象山站、南京三民站搭車，避開市政府站、台北101／世貿站候車人潮。