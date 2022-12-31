唯有寫作才能自由　日本平安時代「曠世才女」紫式部

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紫式部，約出生於西元973年的平安時代，被稱為中古三十六歌仙之一。由於日本古代女人地位不高，古籍上通常不會記載女人的名字，只知道她本姓藤原。之所以被稱為『世部』是因為當時宮廷的女官多以父兄的官銜為名，他的哥哥曾任式部丞，故被稱為藤式部。後來因為寫了《源氏物語》，世人又將她與書中的女主人公紫姬連結，因此又稱紫式部。
她出生於中階貴族的文人世家，祖父與兄長都是有名的歌人，皆有深厚的中國古典文學底子。她自小跟著父親學習漢學，通曉音律與佛典。她曾在日記中說道，弟弟藤原惟規為了日後入仕做準備，自小就學習漢文，她也就跟在旁邊聆聽，但是弟弟好像時常覺得費解，她卻很早就熟諳心中，讓父親時常感嘆：「可惜不是個男兒。實乃吾身不幸。」
其實紫式部出生的年代，日本已經停止派遣唐使，與外界逐漸疏離，國風文化發展日益興盛。當時的假名已經逐漸發展為書面語，因此只有男性會在正式寫作時用漢字，假名則成為人們私下往來時的書面語。而且平安時代的女性被認為缺乏足夠的智力，無法學習正規的漢文教育。紫式部曾說，有人認為她「心高氣盛以風流自居……為人清高，只嗜好物語，動不動就立刻吟出一首和歌，而且又瞧不起別人。」也許就是因為她過人的才幹，才越發顯得與旁人格格不入吧！
紫式部二十多歲才出嫁，而且是嫁給大她二十五歲的遠房堂兄－藤原宣孝，以當時的民情來看，算是晚婚。而事實上她與丈夫才結婚三年，生有一女，丈夫就因為得霍亂往生了，她只好回娘家仰賴父兄。她在日記中形容，「自不幸孀居以來，每日無所事事，怔怔地沉緬於愁思。想著餘生會有怎樣的結局。前景未卜，總難釋懷。」因此為了抒發心中的鬱悶，在寡居期間開始執筆創作《源氏物語》。
宮廷鬥爭與女歌人
紫式部在三十多歲的時候入後宮任女官，開始受到藤原道長的器重，讓她成為彰子中宮的「夥伴導師」。995年藤原道長掌握了實權，將十二歲的長女璋子送入一條院的後宮當女御，最後還成為天皇的正室。當時嫁入皇室的女性，外戚雖然是她們的後盾，但是若在競爭性的歌合中表現突出，也可以獲得很大的影響力。因此藤原道長應該是希望女兒身邊有個像紫式部這樣的女性，才能在宮中站穩腳步。
不過事實上，漢文在平安時代中後期已經不再流行，國風文化正蓬勃發展。女性被認為只能用日語進行讀寫，才能讓宮中的女性與政府、權利架構分開。因此紫式部通曉漢文，還教導彰子中宮漢文，勢必招來臆測與反對。因此紫式部不但要隱藏自己的漢文底子，還要秘密為彰子中宮教授漢文，不可向外透露。她其日記中寫道：「真是令人哭笑不得，我連在自家的侍女面前都盡量不去讀漢文書籍，何況在宮中這樣的是非之地。為什麼要炫耀學問呢？」
因此她雖然有在使用漢文，也在創作中將漢文結合其中，但是在外還是保持低調，不彰顯自己的漢學底子，以免遭人臆測。不過顯然，紫式部在宮中的生活並不十分如意，她甚至在宮中看到屏風上的題字，也要裝作看不懂，以求得旁人的容納。這似乎也突顯日本古代的知識女性，對於想要表現自我價值的文化途徑被封閉的困頓。不過紫式部將宮中生活表現在文字創作上，也算是伸張自我價值的表現吧！據聞，晚年她就跟著彰子中宮隱退到琵琶湖畔的藤原氏宅邸居住，並將餘生奉獻於文學與宗教。
紫式部對後世的影響
紫式部開始文學創作的時間約在西元 1001 至 1008 年之間，傳世的作品有《源氏物語》、《紫式部日記》與《紫式部集》。她的作品反映了日語從口語化到書面化轉變的樣貌。九世紀中葉之後，日本作家開始用日語創作散文，歷史學家稱以假名寫作的《源氏物語》，應該是這時期表現最傑出的作品。
紫式部在《源氏物語》的用詞典雅，擅長描述人物細膩的心理變化，劇情曲折有張力，對往後的日本文學影響極大。她雖然對漢學抱著開放的心態，卻也根據國內對『國風的需要』而加以去蕪存菁，融合為日本特有的和風文化。她認為文學應當是描寫現實，以創作者對世間真人真事的有感而發，而非無病呻吟。這樣才能讓作品具有感染力、讓人動心。此外，她首先提出以真實為基礎的『物哀』（物の哀れ）美學概念。意指在描述生活中美好卻悲傷，又稍縱即逝的片刻。她在《源氏物語》後半段對於主角光源氏連續失去政治勢力、人生摯愛的雙重打擊下，隱退在山中小廟時，對生活周遭的描述，便是以這樣的概念來描述。綜合上述，我們發現紫式部的文學特色，通過後世的代代相傳與發揚，不僅為日本文學奠下基礎，也成為日本傳統美學的基本特色。