2023跨年「超辣女星」一次看！陳芳語解放力尬孝琳脫衣秀

2023跨年晚會全台盛大舉行，無論是台北、桃園、台中、台南、高雄都邀來超級的卡司陪伴大家，雖然天氣寒冷，但上台的每位女星都展現滿滿誠意，讓大家驚豔不已。其中，陳芳語、以及白家綺率領的八點檔女團更是辣到不行。對此，《NOWnews今日新聞》特別整理全台火辣女星供給大家參考。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲陳芳語超辣服裝在高雄登場，展現引以為傲的歐美身材曲線。（圖／民視提供）▲八點檔正妹女星（左至右）蘇晏霈、謝京穎、楊淨宇、波波蓁、張家瑋、白家綺誠意滿滿，帶來獨家的唱跳表演。（圖／民視提供）▲平民天后徐懷鈺也豁出去，不僅展現誠意，也秀出纖細白皙長腿。（圖／壹電視提供）▲狂野的艾怡良，服裝精心設計，給全場無比震撼。（圖／民視提供）▲人氣韓團VIVIZ特地來台跨年，甜美服裝與風格，也讓許多粉絲驚豔。（圖／壹電視提供）▲國民老婆吳卓源性感撫媚的外型與聲線，也獲得不少觀眾討論。（圖／民視提供）▲韓國女星孝琳來台跨年，唱到一半直接脫掉，讓現場陷入瘋狂。（圖／台北市政府提供）▲A-Lin下身失蹤大秀長腿。（圖／民視提供）五月天超寵五迷！花1.5億線上陪跨年 200公分嘉賓現身直播／跨年看台北101煙火！綻放300秒 一同迎接2023「平民天后」徐懷鈺唱台中跨年 中空裝洩44歲凍齡身材原子少年跨年跑全台！Ozone高人氣 天王星依舊「5缺1」