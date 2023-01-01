王子公主難幸福　歐洲第一美人保拉皇后

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保拉皇后（Paola Ruffo di Calabria）出生於1937 年義大利的貴族家庭。她的家族來自13世紀時西西里王國的大元帥，她的父親繼承了家族的爵位，除了貴為拉布里亞的富爾科‧魯福王子，也是第一次世界大戰著名的飛行員英雄。母親則是大名鼎鼎，同時參加過美國革命、法國革命的政治家「拉斐德侯爵（Marquis de Lafayette）」的後代。保拉是家中七個孩子中的老么。她的年少歲月幾乎都在義大利度過，並且受過很好的教育，她會說義大利語、英語、法語、希臘語，還有艱澀難懂的拉丁語。對於文學、藝術與時尚，也有不俗的造詣。
由於她從小就長相出眾，又是出身貴族名媛，因此向來受世人矚目。1958年，保拉21歲的時候，在比利時駐羅馬大使館招待會上，遇見了當時的比利時王子阿爾貝王子。雖然兩人在宴會上的談話不多，但是已經在彼此落下深深的印記。阿爾貝開始對保拉展開熱烈追求，兩個月後，阿爾貝就將保拉保拉介紹給家人。1959年，從相識到相戀，短短八個月，他們就結婚了。而他們在首都布魯塞爾的世紀婚禮中，引來成千上萬的民眾觀禮。當民眾看到他們迎來的王子妃，無論顏值與氣質都不輸奧黛麗赫本，保拉頓時成為人民心中完美的偶像。往後他們的新聞，在50年代後期的報章雜誌上，開始佔有一席之地，也注定了他們往後的生活，將與媒體形影不離。
盛名之累是婚姻殺手
美麗的公主嫁給英俊的王子之後，的確過著幸福快樂的日子。他們很快地就有了孩子，而且人們經常在媒體上看到這對年輕夫妻出席各種重要場合。夫唱婦隨、形影不離的恩愛身影，更是羨煞不少人。人們把許多愛情、幸福婚姻的夢想投射在這對夫妻身上，對他們的各種生活大小事，無一不感興趣，而這也讓嗜血的狗仔們，對他倆展開全天候的跟蹤。
正因為這對門當戶對、外表登對的神仙眷侶，外表特別吸睛。再加上皇室的身份得肩負著人們對幸福美滿家庭的期待，自然引起各路狗仔的好奇。他們必須時時刻刻端正行儀，保持警戒。打從訂婚、蜜月，到婚後生活，都時常看到保拉從店舖的後門偷溜出去，藉此迴避記者們好奇的目光。這樣的高壓生活，在日積月累下，開始侵蝕他們的感情。
由於保拉21歲的時候就嫁入皇宮，當時正值最青春、不受拘束的年紀。卻為了愛情，不惜遠離家園，來到一個沒有親友的國度，還得適應皇宮各種繁文縟節的生活。再加上一旦出了門，又要面對一堆狗仔的跟蹤，這使得她面臨很大的精神壓力。而1960年代中期開始，整個西歐國家的領導人，開始帶領歐洲進入經濟盤整、重建的階段。阿爾貝自然必須代表國家，參加各種跨國經濟高峰會議。一剛開始，保拉也會跟著出席。但是身為王妃，她並沒有參與的角色，再加上她家裡還有幼子，這也讓她分身乏術，久而久之也就不跟了。不過也正因為如此，使得她與丈夫無論是心理與身體的距離，也都越來越遠了。這讓她更得一個人獨自面對諾大的皇宮，以及肩負孩子的教養問題，導致他們的夫妻問題雪上加霜。
王子與公子幸福美滿的日子，只有短短幾年
保拉在生下第三個孩子的時候，就發現阿爾貝出軌了。據報導，阿爾貝在1966年的時候，遇見了比利時貴族小姐Baroness Sybille de Selys Longchamps，兩人都因為處在不和睦的關係中，惺惺相惜之下而相戀。兩人不僅生下一名私生女，而且這段地下情還維繫了長達18年。
保拉曾想過要離婚，卻因為孩子的原因而讓他們終究沒離成。最後情婦帶了女兒離開了比利時，到英國展開自己的新生活。阿爾貝與保拉的感情，才有了復合的契機。1993年，阿爾貝因為擔任國王的兄長突然離世，他繼承了王位，保拉也跟著升格為王后。他們開始擔負起王室應有的責任，保拉的生活才開始充實，與丈夫的關係也奇蹟似地和睦了。
2005年，阿爾貝的私生女Delphine Boël已經32歲，向世人公布了自己的身份，並要求父親承認他們的父女關係，阿爾貝卻始終不承認。直到阿爾貝2013年將王位傳給自己的長子，Delphine Boël終於告上法庭，打了7年的官司後，阿爾貝才在無可迴避之下，接受了DNA檢測，最終確認Delphine Boël就是自己的女兒，而這名女兒還可以繼承阿爾貝八分之一的遺產。
保拉這一生，從早年被譽為比利時最美的女人、歐洲第一美人，而成為人人稱羨的天之驕女。然而這位被視為高雅的亞平寧天鵝，卻在步入婚姻後，開始失去了自由、迷失了自己。在歷經丈夫長期出軌的黯淡婚姻中，個性逐漸消沉，甚至一度不被世人理解。直到熬過了艱難的婚姻危機，成為了王后，開始肩負王室責任，為國家奉獻一己之力，蛻變為溫婉、受人尊敬的王后。然而這要付出多少的青春、忍受多少的孤獨與精神的折磨，才能撐過這一切，這應該也是外人無法想像的吧！