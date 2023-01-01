跨年熬夜火氣大！中醫師親教調理秘訣：熱敷4處能量恢復
2023年第一天新的開始，但不少人昨晚熬夜跨年，因為身體「上火」感到不適。明悅中醫診所朱益智醫師建議，若是因跨年熬夜導致睡眠時間被打亂，除了可以透過泡腳提升睡眠品質外，熱敷後腰、熱敷小腹、熱敷後背也能簡單讓身體能量分布至全身，調理體內循環，消除熬夜導致精氣神不佳的狀況，同時也建議可以用黨蔘、黃耆、枸杞、紅棗加上白朮、茯苓來降火氣，調養氣血。
記者鍾怡婷/綜合報導
朱益智中醫師指出，若是跨年熬夜後導致日夜顛倒，睡前精神亢奮難以入睡，可以泡腳讓氣血不要只聚集在上半身，往下分布讓全身感到放鬆，有助於提升睡眠品質；此外，建議可以睡前熱敷小腹、後腰，因為一般核心處的溫度，是身體能量的中心，尤其是在小腹的「關元穴」，以及正後方就是「命門穴」，屬於生命之火的所在處，透過加熱提高核心溫度讓能量遍布全身，幫助熬夜後把打亂的身體機能，更快恢復正常的循環。
除了睡前熱敷外，朱益智也提醒，為了讓身體盡快恢復元氣，早上起床後可以多熱敷上背處，此處有通往胸腔的穴位，可以讓胸部、脾胃有元氣，尤其早上是脾胃經絡運行的時間點，熱敷後會讓精神提高、鼻子呼吸暢通。若是擔心早上準備熱敷太麻煩，也可以用吹風機在該處加熱10到15分鐘，促進身體能量流轉，氣血更加順暢，尤其適合身體本身循環不佳，特別容易怕冷的民眾；或者是早上洗熱水澡時用蓮蓬頭在後背處持續沖個3-5分鐘也能有相同的效果，當然無論何種熱敷的方法，都要注意調節適合的溫度，以免造成燙傷得不償失。
最後醫師也建議，若是想要將流失的氣血補足，可以將中藥材黨蔘、黃耆、枸杞、紅棗泡茶或煮湯，不過這類中藥材補氣血的同時，也會比較容易上火，可以再加入白朮、茯苓降火，把熬夜損傷的體內根本給補回來。當然疲勞時除了補氣，調和身體的平衡也相當重要，尤其跨年夜熬夜、喝酒都會讓身體上火甚至口氣有異味，這時候就建議可以在隔天食用綠豆湯、絲瓜水降火氣、清肝火，提醒民眾整夜狂歡嗨完2022最後一秒的同時，也要讓身體好好復原，避免疾病找上門！