坦言2023不輕鬆！蔡英文發表新年談話　揭執政團隊4任務

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蔡英文表示，在俄烏戰爭、全球變局下，台灣穩健走過，「謝謝每位在各自崗位上努力不懈的國人」，經過大家共同努力，度過很多難關，但在疫情還有全球經濟變局下，還有很多受到衝擊與傷害的人。
有人經歷自己或是家人確診的擔心害怕，甚至失去健康生命；有人因為嚴格的防疫措施，生意無以為繼；有人因為物價波動生活壓力變得沉重，「對於這些，我身為執政者有絕對責任」，政府不是萬能，但需針對每個不足之處，貼心發掘問題、解決問題，照顧好每一個國民。
「2023年一樣是不輕鬆」，蔡英文坦言，國際上有很多主要的機構都預測，今年全球經濟持續轉弱，各國不僅要面對經濟、金融劇烈波動，能源、糧食危機反覆出現的不確定性，讓經濟結構、成長動能備受考驗，台灣也不例外。
蔡英文表示，面對全球持續通膨、經濟衰退，她昨天召開國安高層會議，希望透過政府適度擴大財政支出，保障民眾生活品質，維繫短期經濟成長動能，兼顧產業和生計，達到「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」四目標。
蔡英文也提到，攸關國家的六大核心戰略產業，總統府、行政院將共同進行階段檢討，並召開諮詢會議，另外，也向大家說明，2022年中央政府的稅收有3800億元的財政餘裕，政府會以1000億元為度，撥補勞保及健保基金財務缺口，並同時挹注台電資源，進行電價補貼。
而為了因應經濟情勢的變局，所提出的第一波七項方案，政府也規劃以1000億為度，來支應這些計畫初期的財務需求；另外，政府還會預留一定的財源以備不時之需，並且在財政許可範圍內，適時研議全民共享的可行方案。
蔡英文說，她知道，近來有人主張要皆大歡喜，將這筆錢平均分給每一個人，但在全球經濟高度不確定的此刻，作為負責任的政府，必須要未雨綢繆，把寶貴的資源，優先協助高風險的國人與產業，來維持國家因應危機的韌性。
「這個決定不容易，但為了國家，我們必須這樣做，也要請國人能夠理解，並且支持」。
蔡英文也表示，除了經濟跟產業面挑戰，威權主義擴大對印太區域的穩定投入變數，上周政府提出兵役結構調整，希望藉由這樣的檢討，提升自衛能力、守護家園。
她說，社會對於兵役有很多建議，政府會納入參考，使方案更精進，請大家繼續支持國軍、國防，為守護家園及自由民主共同努力。
蔡英文也呼籲北京當局，台海和平穩定是區域內各方共同的責任，也是所有人共同期待，不論疫情、全球經濟變局，兩岸有許多同樣挑戰，「戰爭從不是解決問題選項，只有對話與合作，才能讓更多人得到安全幸福」。
蔡英文提到，面對近來中國疫情升溫，只要有需要基於人道關懷，台灣願意提供協助；近來因為中國疫情，世界各國調整防疫措施，目前到1月31日，我國也會啟動相關措施，確保國人健康。「全球疫情變化，我們會盡力、持續調整各項防疫措施，也請大家盡早接種次世代疫苗，提升保護力」。
最後，蔡英文也說，今年元旦的主題是「眾志成城，台灣向前」。新的一年，執政團隊的四項重要任務就是「照顧人民生活、維持經濟動能、守護國家安全、善盡區域責任」。大家也要團結一心，集結眾人的力量，讓國家更進步、更繁榮、更平安幸福。 再次祝福全體國人同胞新年快樂。