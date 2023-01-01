台灣TWICE！白冰冰演歌版《First Love》暴紅 4萬人搶看
「綜藝大姐大」白冰冰一出手果然驚人，她昨（31）日在花蓮唱跨年演唱會，和年輕一輩的歌手比拚毫不遜色，不僅有價值不菲的華麗孔雀裝助陣，還跟上話題潮流，翻唱由宇多田光演唱的日劇《初戀》主題曲《First Love》，濃厚鼻腔加轉音的演歌版本，賦予經典歌曲新風味，觀眾看了非常驚豔，稱讚她超級有料，感覺瞬間到了日本紅白歌唱大賽現場！
記者江芷稜/綜合報導
昨晚花蓮寒冷還飄著大雨，白冰冰不讓新一代歌手專美於前，準備了絢麗的孔雀裝晚禮服出場，由10人舞群拉開裙襬，瞬間變成一隻開屏的華麗孔雀，讓現場歌迷驚豔不已。不只服裝出色，選曲也相當用心，她搭配手語演唱新歌《體會》，並秀了一首演歌式的宇多田經典作品《First Love》，給年輕粉絲大驚喜，高音處以鼻音轉折繚繞，非常有自我的風格。
三立電視台昨釋出白冰冰演唱《First Love》精華影片，短短幾小時累積近4萬次點閱率，歌迷聽了為之驚豔，網友也表示，「果然老一派歌手實力堅強，跟年輕歌手唱現場就現原形不一樣」、「新年就是需要些酷東西」、「冰冰姐好敬業，淋著雨唱宇多田的歌，唱的不是初戀，而是體會人生的千錘百鍊」，對於她歌單多變，直呼非常有趣，甚至直接結合台灣TW和冰ICE的英文縮寫，封她台版「TWICE」。