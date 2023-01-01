元旦升旗談話　朱立倫：國民黨堅持「親美、友日、和陸」

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱立倫說，國民黨一定要走對的路、提對的人，無私無我、團結努力才能勝選，路線很清楚，「我們是創造中華民國政黨，我們永遠是最愛台灣的政黨，國民黨一定堅持愛台灣路線」，所有民眾關心的就是他們最重要的，為全民拚好日子，讓全民安心、安定與安全。
提到對外關係，朱主席指出，過去這一年，對美關係我們設立了駐美代表處，對日本、歐洲等民主國家也都有非常密切交流、合作，兩岸關係更是重中之重，國民黨會堅持黨綱、黨章規範，持續推動兩岸不斷交流、對話，取代民進黨不斷製造的交惡跟對抗。
朱立倫強調，他們相信唯有和平才能讓民眾過好日子，這是國民黨最重要的基礎。從過去馬前總統執政時期所堅定的立場「親美、友日、和陸」，而和陸是非常重要，也是重中之重，是國民黨堅持的路線。
至於對內民生議題，朱主席表示，2022年是民眾最辛苦的一年，民眾最痛苦的就是「漲」字，萬物齊漲、房價高漲、物價高漲，只有薪水不漲，民眾過苦日子，所以民眾非常期待國民黨所有當選的縣市長能夠努力拚經濟，為人民創造好日子；立法院黨團更要秉持這樣決心，讓民眾感受到他們全力為人民拚好日子的決心。
朱主席指出，最近「還稅於民」等重要主張來自國民黨，我們更積極地要求一定要發現金，不要再找民眾的麻煩，他們對於民眾關心的要有足夠的能源、足夠的電等民生經濟的議題，國民黨一定會堅持他們的立場，全力為民眾打拚。
除了物價齊漲以外，朱主席表示，民眾更感受到兵凶戰危、不安心、不安定的感覺，國民黨持續兩岸交流對話，創造和平的環境，更堅定地支持國防改革，讓我們能有堅強國防，加上和平的對話，希望創造更和平的環境，這是國民黨雙D的立場，也是為民眾拚好日子，讓大家能安心安定過日子的決心。
朱主席隨後拿出今年國民黨春聯，他直言非常有意義，「旺兔歲福，one、two、three、four」，就是他們一步一腳印能夠勝利成功，希望是旺旺的兔年，大家都能很旺；同時歲歲有福、歲歲幸福，年年大家都能非常快樂。年輕人的創意加上國民黨堅定的立場，就是希望全民能夠過好日子，這是我們最大的期許。
另外，馬英九致詞則表示，前幾日蔡英文總統宣布正式將義務役役期延長為一年，他強調，台灣的國安戰略應該要是「備戰、避戰、謀和」，備戰是一定的，也認為國軍要充實備戰能力，但蔡政府這6年多的執政，造成兩岸空前緊張，也導致了軍事政策上荒腔走板，這是民進黨執政的一大失敗。
馬英九認為，台灣不只是要備戰，更要避戰，國民黨的兩岸政策，最能保障台灣的安全，及民眾的福祉。