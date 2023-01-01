蔡英文召開國安會議提四目標　將規劃1800億「全民共享」

蔣萬安力邀跨年沒現身　柯文哲大笑：我躺在床上睡覺

▲前台北市長柯文哲出席元旦健走活動。（圖／記者呂炯昌攝，2023.1.1）
▲前台北市長柯文哲出席元旦健走活動。（圖／記者呂炯昌攝，2023.1.1）

記者呂炯昌／台北報導

台北市長蔣萬安多次邀請前市長柯文哲出席北市跨年倒數，但被柯文哲回絕。柯文哲今（1）日被問到跨年夜在做什麼？他表示，「躺在床上睡覺，哈哈哈真棒！」至於蔣萬安跨年夜的表現，柯文哲回應說，「我根本沒看啦，我終於可以不用看電視多棒啊！」

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前立法院長王金平、柯文哲與蔣萬安今日上午一同出席2023元旦健走活動，會前媒體詢問蔣萬安邀出席跨年夜，柯沒有出席跨年在家幹什麼？柯文哲哈哈大笑說，「躺在床上睡覺，哈哈哈真棒」，而有沒有觀看蔣萬安的表現？柯文哲回應，「我根本沒看啦，我終於可以不用看電視多棒啊」。

柯文哲同樣婉拒總統府邀約的元旦升旗典禮，僅派代表參加。對此，柯文哲表示，台北市政府是協辦單位，以前不得不去，現在不用啦。

蔣萬安宣布要發放重陽敬老金1500元。柯文哲認為，重陽敬老金當時在市政府經過很多辯論，經過前副市長黃珊珊提的方法，總收入減掉總支出如果還有剩下，撥出十分之一去發重陽敬老金，這大家都同意，而且寫成行政命令，還在市政會議念過。所以蔣萬安要改，會面臨兩個問題，第一，必須修改行政命令，甚至標準動作要去市政會議去宣讀，之後發布新的行政命令；第二，預算都編好了，突然多一筆錢，要說明錢從哪裡來？要挪動其他預算？還是要舉債？這樣講清楚，台灣要成為法治國家要依法行政。

柯文哲說，天下沒有白吃的午餐，錢就那麼多，不然看你要去挪用那一筆錢，或是舉債。針對稅收超徵1800億要發現金還是N倍券好？柯文哲說，這是典型的欺騙人民，中華民國哪有可能收支平衡？因為政府都沒有把特別預算列入預算，比如說防疫特別預算、前瞻計畫等，他們這些都不算支出，當然說收支平衡，哪有這一回事。

柯文哲表示，「不能讓國債一直增加，然後再跟老百姓說我們有剩下的錢，這就是典型的債留子孫，政治還是要誠實，這是典型的欺騙。國家財政紀律要有良心。難道特別預算的支出不用還嗎？這個財政計算的標準是錯的。」

媒體詢問蔣萬安上任一周表現？柯文哲說，一個禮拜看不出來。針對蔣萬安有意恢復市府訂閱報章雜誌？柯文哲笑說，「他走復古風，我也沒辦法」。

▲前台北市長柯文哲與台北市長蔣萬安一同出席2023元旦健走活動。（圖／記者呂炯昌攝，2023.1.1）
▲前台北市長柯文哲與台北市長蔣萬安一同出席2023元旦健走活動。（圖／記者呂炯昌攝，2023.1.1）

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