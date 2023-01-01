藍營年後啟動黨內初選？侯友宜：讓台灣共好、凝聚向心力
新北市長侯友宜今（1）日出席新北市元旦升旗典禮，面對媒體仍舊追問2024參選總統即與國民黨互動關係，侯友宜以活動主題「共好」回應，除了表示最大心願是讓台灣共好心願、凝聚向心力外，再次重申選舉是一時的，要不分你我、黨派、顏色還有族群，對內好好凝聚，才能有辦法面對詭譎的國際情勢，台灣、中華民國才能更好。
記者吳嘉億／新北報導
對於國民黨可能要三月啟動總統初選，侯友宜表示，每個人有每個角色，黨跟市長都有各自角色，不管扮演哪個角色，只有為國、為民「好好做代誌」，把角色凝聚好，一起團結面對，不要製造更多對立跟衝突；要互相學習跟尊敬，不要互相指責，強調不管是哪一黨或是中央跟地方都一樣，自己最大心願就是讓台灣共好，讓每個在台灣這塊土地的人能夠凝聚向心力。
至於與台北市長蔣萬安同樣沒有出席國民黨中央黨部升旗典禮，侯友宜還是重申，表示在新北市擔任市長今年開始第五年，每年元旦升旗都在新北市，跟市民站在一起，因為這是自己的角色；強調新北市是台灣的縮影，有新住民、原住民跟很多來自各地的居民，一貫都是用這樣的方式凝聚向心力，向中華民國說聲生日快樂，明天會更好。