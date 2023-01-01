新的一年內閣改組？陳其邁：以政局穩定為基礎

2023年，新的一年到來，高雄市議會與高雄市政府共同舉辦「高雄市各界慶祝中華民國112年元旦升旗典禮」，被問到新的一年是否支持內閣改組，兼任民進黨代理黨主席的高雄市長陳其邁表示，很多重大的建設非常感謝行政院蘇院長的大力幫忙，希望能夠在穩定中能夠改組，讓政治的運作能夠更穩定，相信這對高雄也會更好。
記者鄭婷襄／高雄報導
今（1）日上午，眾人齊聚在高雄文化中心圓形廣場一同參加元旦升旗，典禮由高雄女中樂儀隊開場，接著由高雄鋼鐵人職籃啦啦隊為升旗典禮注入熱情與活力，此外每年元旦升旗典禮都不缺席的海軍陸戰隊樂儀隊在激昂的軍樂聲中，進行戰技操演，整齊的分列式及空中拋接槍，現場民眾讚嘆連連；今年以「共融城市 多元並進」為主題，象徵新的一年市府團隊與議會齊心為市政打拚，攜手合作創造共融的美好城市，並帶領多元族群攜手向前。
陳其邁指出，代理黨主席的工作就是府院黨大家通力合作，讓臺灣能夠更好，國家能夠更進步，所以在人事權的部分，充分的尊重總統整體的考量，但是做為高雄市長，他支持蘇貞昌院長，在這幾年不管是地方的需求，高雄包括產業的轉型、交通各項以及民生各項的這個政策，行政院都大力的幫忙，真的是非常感謝行政院蘇院長的大力幫忙。
陳其邁認為，很多重大的建設，都是蘇院長大力的幫忙，內閣穩定，政局才會穩定，所以在行政院改組的這個部分，希望能夠在穩定中能夠改組，讓政治的運作能夠更穩定，相信這對高雄也會更好，所以要在整體佈局的一個考量下，也能夠以政局穩定為作最重要的一個基礎。