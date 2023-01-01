籲正視農業缺工問題！監委：政策規劃不周、配套不足

我是廣告 請繼續往下閱讀
監委表示，農委會與勞動部歷經多年協調後，108年4月開辦引進農業移工，試圖在農業尚未完成升級轉型的過程中給予人力支援；但農委會卻沒確實盤點與掌握農業的實際需求與人力缺口，在政策上路後才邊做、邊看邊改。
監委調查發現，以外展移工為例，截至民國111年10月15日共有271家外展機構提案申請4680名外展農務移工，但農委會核定家數及人數分別為162家、1218人，家數通過比率僅6成，需求員額通過比率更只有26%，讓農民長期陷於「找無工」，只能僱用失聯移工或非法外國人。
監委指出，108年的調查結果顯示，農家缺了臨時工10萬人次，每當採收季節時，農民苦惱農忙人力不夠、飽受尋工波折，但採收不及就會影響農產品的品質，缺工已造成農業發展的主要障礙。
監委表示，111年4月間走訪山區，見到在山上大量的工作機會，逐漸由失聯移工填補，在台的失聯移工人數已經超過7萬人，成了農業的隱形勞動力。但失聯移工每天過著不斷躲藏查緝的生活、失去醫療保障，還面臨到下一代黑戶寶寶的照顧、托育、醫療需求。
監委說，黑戶寶寶的醫療人權問題更讓人擔憂，因為非法居留的身分，沒有健保卡，一次就醫的費用需要新台幣700元，接種疫苗也要自費，遭遇重病或有身心障礙議題，「有辦法得到醫療資源嗎？」
監委呼籲，行政院必須正視失聯移工與農業已經交織成錯綜複雜的共生關係，是現階段農業缺工困境暫時解套的既定事實，重視並特別考量這些移工在台的困境，尤其是「黑戶寶寶」的最佳利益，督促所屬相關部會共謀解決對策。（編輯：黃國倫）1120101