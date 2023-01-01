跨年夜你在這？電信3熱區出爐 遠傳《小兒子》助攻收視
迎接2023年疫情解封後第一個跨年夜，根據電信業者統計，跨年行動通訊傳輸量再攀近5年新高，根據台灣大統計最熱門跨年區域前三名分別為台北最HIGH新年城2023跨年晚會、台中水湳經貿園區中央公園跨年晚會、高雄夢時代跨年活動，尖峰時段較平日攀升約5倍。此外，遠傳跨年夜大方在「免費專區」提供不少好片，像是《財閥家的小兒子》以及熱門韓綜讓收視人數成長近4成。
記者周淑萍/綜合報導
根據遠傳統計，跨年時段語音話務量為平常的2倍；網路下載數據量為平常使用的1.2倍，上傳數據量達1.5倍；LINE的下載和上傳數據量則分別是平常的2.5倍、4倍； LINE的語音話務量則為平常的1.5倍。此外，遠傳friDay影音有不少好片加入，像是超夯的韓劇由宋仲基、李星民主演獨家韓劇《財閥家的小兒子》、韓國女團EXID性感女神哈妮主演獨家韓劇《觸G核心》以及日影《信用詐欺師JP：英雄篇》、韓綜《Running Man》都是最受歡迎內容，跨年夜與前一年同期相比，收視人數成長近4成，尤其跨年夜晚上10點至1/1凌晨2點，為用戶熱門的觀影時段。
台灣大也統計跨年時段出行動上網傳輸量整體超過平時3倍，較去年成長2倍，最熱門跨年區域前三名分別為台北最HIGH新年城2023跨年晚會、台中水湳經貿園區中央公園跨年晚會、高雄夢時代跨年活動，尖峰時段較平日攀升約5倍。另外，超過8成台灣大用戶在跨年夜使用社群軟體LINE和Facebook，流量較平日分別成長3倍和2倍。旗下影音平台MyVideo，跨年周末進站流量較平日倍數增加，其中「動作冒險」類型電影仍是觀眾最愛，包括韓國年度鉅作《緊急迫降》、推理動畫電影《名偵探柯南 萬聖節的新娘》、坎城影展影帝宋康昊主演的《嬰兒轉運站》，以及《一級任務》、《千萬別回頭》等都擠進電影館前5名中。
根據中華電信統計行動上網尖峰數據量超過平時的5倍；其中全台最受矚目台北101跨年煙火行動上網尖峰數據量超過平常使用的2倍，高雄夢時代跨年晚會超過3倍，有超過8成以上用戶，以社群直播、FB、LINE、IG等通訊軟體直播煙火及打卡。