《冰雪奇緣》奇景！炸彈氣旋襲加拿大　民宅慘成冰宮

加拿大以及美國近來遭受嚴重冬季風暴侵襲，來自極圈的「炸彈氣旋」壟罩之下，位於伊利湖（Lake Erie）湖畔以及安大略湖畔的房屋被厚重的冰雪包裹著，看上去宛如出現在《冰雪奇緣》中的場景，也吸引不少民眾前往觀賞拍照。不過伊利堡當局警告，湖岸邊的冰層極為不穩定，呼籲本地居民與外來遊客避開該區域。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合外媒報導，北美近來遭受冬季風暴侵襲，氣溫驟降加上暴風雪，在許多地方造成不少災情。在暴風雪期間，加拿大安大略郡（Ontario County）南部伊利堡（Fort Erie）附近，風速一度達到近100公里，甚至掀起了高達2層樓的巨浪沖破伊利湖（Lake Erie）堤防，並且沖到房屋上。在湖水傾瀉而下的瞬間，便將湖濱第一排房屋表面凍結成冰， 如同一道冰造外牆，看上去宛如童話故事中的「冰城」一般。
這番景象吸引不少遊客前往朝聖拍照，但也有當地民眾感到憂心，冰晶在房屋表面積聚厚度至少1英尺（約30公分）冰層，擔心冰的重量會對房屋造成損害。一名在當地居住18年的民眾表示，「看看這景象，很漂亮，我不得不這樣說。但不幸的是，這造成很大的破壞」。
由於加拿大未來幾天氣溫將大幅上升至攝氏10度，屆時冰層融化也將引發嚴重的積水問題。當地警方也警告民眾避免到該區域，伊利堡消防隊長施密特（Mark Schmitt）指出，奇景吸引了前來拍照的遊客潮，但不僅可能會讓自己面臨受困的風險，可能也會讓被叫去救援的工作人員置於危險之中，呼籲民眾不要貿然前往。