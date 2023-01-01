李昇基「100億沒了」剃光頭！被路人眼神憐憫：別同情我
韓星李昇基2022年末憂喜參半，雖然被前東家「HOOK娛樂」欺騙、做白工長達18年，100億韓幣元（約台幣2.6億）音源收益遭吞；但他在31日的《KBS演技大賞》上，以主演電視劇《依法相愛吧》拿下本屆大獎。他頂著大光頭上台，感激電視台頒予的獎項之外，亦提到剃光頭的原因，要大家不要誤會，「我只是最近在拍電影。請不要用憐憫的眼神看我」，高EQ自嘲惹笑全場。
記者陳雅蘭/綜合報導
李昇基剃光頭引全場側目，他表示知道「一定會被誤會」，所以特地出面解釋，「等大家問我為什麼要剪頭髮前，我自己先回答，我不是因為心情的關係（剃光頭），我是因為最近在拍電影，我飾演一名和尚！」
李昇基頂著光頭現身，周遭都用憐憫的眼光看他，李昇基說：「可以不用這樣看我，沒關係！」主持人也表示頒獎典禮的新聞，都要被「李昇基的光頭」模糊焦點，認為這對電影來說，是最好的曝光與宣傳。李昇基被問到2023年的計畫，再度笑回「也有對抗計畫」，明示跟「HOOK娛樂」的訴訟不會因此停止。
此外，李昇基跟朱相昱獲得本屆大賞，李昇基歸功《依法相愛吧》製作團隊，保證會抽空請劇組吃飯；他再次提到被「HOOK娛樂」欺騙18年，「很多人都知道，我今年有些個人的事情，笑著或是面無表情的坐在台下都怪怪的，但我還是決定出席這場合，因為戲劇是團隊打造出的，不能因為我個人的因素，害工作團體的努力全白費。」