林曜晟攤證據撕「家暴男」標籤　控女方手機太多祕密

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林曜晟還曾被指控物化女性，「幾年前渡邊直美來拍旅遊書認識，之後她再來台灣，也有邀我去看她的表演，但大家就開始說『原來你喜歡這種女生』，雖然我沒覺得怎樣，也覺得她願意跟我當朋友與有榮焉。」不過林曜晟也坦承自己的過錯，因為他在節目上分享與渡邊直美這段跨國友誼時，為了節目效果用詞不當造成反效果，「我當下開玩笑說『她找我去日本玩，可能會吃掉我』，但我沒那個惡意，我後來有傳訊息跟她道歉，也解釋這件事的原委，她理解後也沒有生氣，她給我的回覆是她自己也是諧星，所以知道上節目就是這樣，她在日本也常被開這種玩笑。」
劉雨柔強調離婚是生活習慣難磨合而非外遇，「相愛容易相處難，我們雙方協議後，選擇一個停損點，畢竟兩個人都還年輕，我們也不想再多做解釋，因為這好像也不需要拿出來跟大家講，畢竟他也有家人，要幫人家顧面子。」主持人吳宗憲則認為為了效果，節目上開玩笑講一點過去的點點滴滴合情合理，而劉雨柔除了分享現階段的心情，也打趣向哈孝遠暗示一件事：「要過年了，我一個人孤單寂寞覺得冷，接下來就靠哈孝遠了，球隊有很多外籍球員應該回不了家吧？」
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