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林曜晟攤證據撕「家暴男」標籤　控女方手機太多祕密

▲林曜晟攤證撇家暴，控女方誇張行徑。（圖／中天提供）
▲林曜晟攤證撇家暴，控女方誇張行徑。（圖／中天提供）

記者侯家瑜/綜合報導

男星林曜晟（博焱）以《籃球火》、《終極三國》、《女兵日記》和《女力報到》等劇走紅，去年5月遭爆毆打女性友人，對方因傷勢嚴重而急送醫，而近來他上節目《小明星大跟班》的「今天講完就不再講了，以後再提就翻臉」單元還原事情原委，表示想最想撕掉「家暴男」標籤。

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林曜晟無奈地說：「新聞寫我邀她來我家隔離，囚禁毆打她重傷住院，我有幾分證據說幾分話，其實是她說不想去檢疫所，來尋求我的幫助，我才讓她來我家，但每天又有不同男生送餐給她吃。」林曜晟也還原雙方起爭執的導火線，「她拿我手機去看，我就說不然妳手機也給我看，我一拿，她整個人暴怒，衝到我背上抓我，她身上的血是我的，但她卻拍給媒體去渲染這些事。」林曜晟也補充，女方反應激動的原因，是手機內有太多祕密，「包括她其實是有老公跟小孩的，但當時我陷在愛裡，以為遇到一個可以結婚的對象，沒想到變成這樣。」

▲林曜晟（博焱）受傷在家留下滿地血跡。（圖／翻攝林曜晟臉書）
▲林曜晟曾曬出受傷照，指控女方先動粗。（圖／林曜晟臉書）
林曜晟還曾被指控物化女性，「幾年前渡邊直美來拍旅遊書認識，之後她再來台灣，也有邀我去看她的表演，但大家就開始說『原來你喜歡這種女生』，雖然我沒覺得怎樣，也覺得她願意跟我當朋友與有榮焉。」不過林曜晟也坦承自己的過錯，因為他在節目上分享與渡邊直美這段跨國友誼時，為了節目效果用詞不當造成反效果，「我當下開玩笑說『她找我去日本玩，可能會吃掉我』，但我沒那個惡意，我後來有傳訊息跟她道歉，也解釋這件事的原委，她理解後也沒有生氣，她給我的回覆是她自己也是諧星，所以知道上節目就是這樣，她在日本也常被開這種玩笑。」

劉雨柔強調離婚是生活習慣難磨合而非外遇，「相愛容易相處難，我們雙方協議後，選擇一個停損點，畢竟兩個人都還年輕，我們也不想再多做解釋，因為這好像也不需要拿出來跟大家講，畢竟他也有家人，要幫人家顧面子。」主持人吳宗憲則認為為了效果，節目上開玩笑講一點過去的點點滴滴合情合理，而劉雨柔除了分享現階段的心情，也打趣向哈孝遠暗示一件事：「要過年了，我一個人孤單寂寞覺得冷，接下來就靠哈孝遠了，球隊有很多外籍球員應該回不了家吧？」

▲劉雨柔強調離婚是生活習慣難磨合而非外遇。（圖／中天提供）
▲劉雨柔強調離婚是生活習慣難磨合而非外遇。（圖／中天提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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