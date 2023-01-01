死亡+20例！40多歲女「咳血」送急診 隔日病況惡化病逝
中央流行疫情指揮中心表示，今（1）日COVID-19新增25270例本土病例、境外移入116例，較上週日多7,650例，增加約43%。另外死亡個案有20例，其中1例為境外移入。
編輯中心／綜合報導
指揮中心指出，今日新增19例本土病例死亡個案，為12例男性、7例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、17例具慢性病史、9例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年11月23日至12月29日，死亡日期介於12月23日至12月29日。
在死亡個案中，有1例為特殊死亡個案，為一名40多歲女性，有癌症轉移病史，接種3劑COVID-19疫苗，12月28日因咳血至急診，檢查有肺炎及COVID-19 PCR陽性確診，住院後因病況惡化於12/29死亡。死因為新冠肺炎併敗血性休克。（編輯：林莞茜）
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