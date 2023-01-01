限定版AirPods Pro多了隻小兔子！蘋果新耳機更有年味了
迎接農曆的兔年，蘋果於官網除了上架新春應景的紅色相關產品之外，官網為農歷新年推出的兔年特別款 AirPods Pro，在第二代的AirPods Pro的機身上會帶有特別款兔年專屬的鐫刻，頗具有意義，此為年節限定款，售價與一般版相同，皆為7490元，售完為止。
記者周淑萍/綜合報導
針對農曆新年美國蘋果公司推出限定版的第二代AirPods Pro，在充電盒上特別印上了應景的兔子圖案，同時在外盒上也加印了紅色的兔子，此外，購買兔年特別款 AirPods Pro 還有可能會額外獲得專為兔年特別設計的紅包袋一份，但紅包袋也是限量發送，送完為止。
新款AirPods Pro除了有應景的兔兔鐫刻，強悍的功能更是不能忽略，大幅提升主動降噪，效果相比上一代可提升至 2 倍，此外，通透模式更是來到全新境界，能夠在降低刺耳環境噪音的同時聽到外界的聲音。與此同時，AirPods Pro 還帶來了個人化空間音訊，更持久的電池續航，和進階的觸控操作，可以在耳機柄上直接控制音頻播放和上下輕掃耳機柄以調節音量。而全新 MagSafe 充電盒具有精準尋找功能，還自帶內置揚聲器和掛繩孔，為用戶帶來更多便利。