解鎖新「成就」！馬斯克身價蒸發6兆元　創史上最快紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據彭博富豪指數，馬斯克的個人資產如今縮水至1370億美元（約台幣4.2兆元），和他當時在2021年11月4日財富攀抵巔峰的3400億美元（約台幣10.4兆元）相比，失血逾2000億美元。馬斯克原先一直維持全球首富頭銜，也在2022年12月時拱手讓給精品業巨頭LVMH集團總裁阿爾諾（Bernard Arnault）及家族。這也反映出在貨幣寬鬆的疫情時代，馬斯克資產價值水漲船高，也讓他的身價隨之膨脹。
特斯拉2021年10月市值首次超過1兆美元（約台幣30兆元），加入蘋果、微軟、亞馬遜、和Google母公司字母（Alphabet）等科技龍頭公司的兆元企業行列。
但在競爭對手的追趕挑戰、投資人對電動車生產干擾與需求深感疑慮以及對馬斯克聚焦推特不滿之下，特斯拉股價今年以來暴跌65%，損失逾7000億美元（約台幣21.5兆元），創上市以來表現最糟一年。
另外加上馬斯克大量賣出持股，如今特斯拉已經不再是馬斯克手中規模最大的股權資產。根據近期申報文件顯示，馬斯克如今持有42.4%的SpaceX股票，價值約為448億美元，已超越他在特斯拉股票中約440億美元，但他仍持有價值約278億美元的特斯拉期權。