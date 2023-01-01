台股今年第一波反彈時間點　Q1技術面見底、區間由低走高

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而2022年國安基金進場，由國安基金在7月台股跌破14000點就迅速改變立場護盤可知，在國安基金眼中14000點應該是相當的低，縱使由景氣對策信號波動的角度看並未到底，但是從長期投資者的角度看，隨後幾個月低檔不多，有國安基金作保，增加了測底成功的機率。
永豐投顧指出，在過去20餘年間，台股歷經多次多空循環，與本波幅度接近的情況，有2000年的網路泡沫以及2008年的次貸風暴，而這兩次股市大波動的下跌段，借用月KD的訊號顯示，時間恰好都歷時19個月，本波段台股的月KD在2021年7月反轉，因此，利用相同的時間週期推測，台股重新出發的時間應該是2023年的2月。
綜合以上的分析，永豐投顧考量2023年可能發生的事件，預判2023年第一季FOMC會議再兩次升息後會停止升息，資金面的緊縮見到終點，另外中國新的財經政策出爐，推動世界另一具經濟引擎運轉，再加上台股技術面見底，台股區間由低走高，將歷經第一波反彈。
然而第二季是新年度財報首度亮相，市場將檢驗景氣復甦程度，美股財報週較早，4月下旬就是公佈旺季，美股勢必震盪，相同的，台股第一季財報公告期限是5月15日，一般市場將修正景氣反轉的預期與股價的差距，台股出現較大幅波動。第三季預期企業庫存調整完畢，同時美國總統大選各黨初選起跑，股價有明顯漲勢。
至於第四季目前預期FED有可能降息，而且景氣收縮結束、企業獲利重新擴張，股價進一步推升，指數區間可望進一步提升。永豐投顧指出，事實上從過去經驗看，在之前的8次美國總統大選前一年，美股絕大多數時間都有漲勢，再加上2022年美股已有大修正，基期偏低，天時地利俱備，美股漲勢為台股回升保駕護航。