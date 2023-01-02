高球／錢珮芸逆轉奪冠　100萬元入袋

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她表示，這場冠軍贏得很紮實，因為參賽強將如雲，她把多年來的球技與參賽經驗全都使出來了，終於能夠奪冠，也實現對自己的摘冠期許。
吳佳晏前九洞結束，還保持領先一桿，但是後九洞有幾記關鍵推桿失誤，最後一洞也出現切桿失誤，最後交出75桿，以高於標準桿五桿的221桿，以兩桿差距居亞，獲獎金台幣70萬元。
女子高爾夫之星盧曉晴奮力揮出73桿，以高於標準桿六桿的222桿與打出74桿的業餘好手廖信淳，並列第三名，盧曉晴贏得獎金50萬元；廖信淳也在最後一洞抓下致勝小鳥，超越兩位強勁業餘球員，贏得業餘冠軍獎盃。
泰國選手喬雷達打出72桿，同胞姚佳佳與台灣日巡選手蔡佩穎都打出73桿，洪玉霖交卡74桿，日巡女將姚宣榆揮出76桿，五人同以三回合總桿223桿，並列第五名收場。
程思嘉揮出72桿，與兩位業餘女將黃亭瑄（76桿）及洪若華（75桿），三人同以三回合224桿，並居第十名作收。
高雄球場吸引了1350位觀眾到現場看比賽，三天來共有超過2000位觀眾到場觀賽，創下高雄球場歷年來舉辦高球賽以來，單場進場人數及單一賽事觀眾人數最多的紀錄。
錢珮芸與原本領先一桿的吳佳晏及泰國的姚佳佳同在最後一組領先組，前九洞結束，她與吳佳晏都打出一鳥二柏忌，吳仍領先一桿，不過第10與11洞，錢珮芸分別以6呎及24呎推桿連抓二鳥，而吳佳晏在第11洞第一推過洞15呎，出現三推吞下柏忌，一來一回，錢珮芸超前取得兩桿領先。
其後錢珮芸雖然在第16洞推桿太大力，吃下柏忌，只有一桿的領先差距，不過吳佳晏在第13洞的3呎及第15洞的12呎錯失兩記小鳥推桿，未能把握住追平超越錢珮芸的機會，並在最後一洞第二桿50度切桿力量太大，擊球滾到果嶺後面，第三桿回推下坡滾到果嶺對邊，五桿才進洞吞下柏忌，而錢珮芸穩穩地在最後一洞打帕收場，終場以兩桿差距逆轉獲勝。
錢珮芸表示，其實前一晚因為在想如何能贏過吳佳晏這位強勁對手，緊張地睡得不是很好，不過她說賽前的策略就是要盡量打上果嶺，不要打短切，因為高雄球場果嶺前短切非常困難，且要一桿一桿慢慢打，要耐住性子打，今天她盡力做到了，而且是預擊流程與專注過程執行得最好的一次，因此好的結果就顯現了。
她很高興打完下周的日立女子賽後，就可以好好休息及練體能，並且在台灣好好過個春節，她已超過六年沒有回台灣過年了，2023年三月開始迎接新的美巡賽季。