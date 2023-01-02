最後1天！全家咖啡74杯「2023元」低於5折　喝到2024聖誕

我是廣告 請繼續往下閱讀
全家這次跨年派出「三大天王」：大杯拿鐵、大杯美式、霜淇淋在門市皆享買1送1，活動同樣只到今（2）日為止，且必須使用全盈+PAY支付。而APP隨買跨店取架上的大杯特濃美式74杯2023元、大杯特濃拿鐵62杯2023元也只到1月2日，特濃美式換算下來是4.97折、比買一送一還便宜，平均單杯27元，可以一路喝到明年聖誕節、也就是2024年12月25日，有效期限逼近兩年之久，平均每周只要喝掉1杯就能喝完。
7-ELEVEN的跨年好康隨著連假尾聲進入最後一天，APP架上包括精品美式、精品拿鐵同品項買7送7，以及濃萃美式買7送7、指定飲品買3送2等都在今（2）日截止，不過「多杯組188元」還可喝到1月8日，例如特大杯美式5杯188元，相當於6.3折，平均單杯特價38元。
📍APP｜2023年1月2日止
▪精品美式買7送7，5折（平均原價80元、特價40元）
▪精品拿鐵買7送7，5折（平均原價90元、特價45元）
▪大杯濃萃美式買7送7，5折。（平均原價50元、特價25元）
▪西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡買3送2，約6折。（平均原價80元、特價48元）
▪完熟蘋果氣泡咖啡／完熟蘋果咖啡買3送2，約6折。（平均原價85元、特價51元）
▪一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶買3送2，約6折。（平均原價60元、特價36元）
▪濃厚黑糖珍珠撞奶買3送2，約6折。（平均原價70元、特價42元）
📍APP｜2023年1月1日至1月8日
▪特大美式5杯188元，約6.3折（平均原價60元、特價38元）
▪特大拿鐵咖啡4杯特價188元，約6.7折（平均原價70元、特價47元）
▪熱皇家伯爵紅茶拿鐵／熱太妃焦糖風味瑪奇朵任5杯特價188元，約6.8折（平均原價55元、特價38元）
▪冰黑糖珍珠燕麥奶4杯特價188元，約6.3折（平均原價75元、特價47元）