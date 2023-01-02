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有效用就搶！中國民眾搶購免疫球蛋白　價格炒天際

▲中國新冠疫情延燒，民眾搶購靜脈注射用人類免疫球蛋白（PH4）。（圖／翻攝自產業觀察網）
▲中國新冠疫情延燒，民眾搶購靜脈注射用人類免疫球蛋白（PH4）。（圖／翻攝自產業觀察網）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國當局先前放寬新冠肺炎防疫措施後，境內疫情隨即急速升溫，同持引發中國民眾的不安情緒，民間更因此掀起了搶藥潮，不僅退燒藥、止痛藥被搶光，美國輝瑞公司生產的口服藥Paxlovid在黑市價格暴漲，現在還傳出，連靜脈注射用人類免疫球蛋白（pH4）也被搶購一空，價格更是從300多人民幣（約台幣1350元），被炒作到高達1700人民幣（約台幣7600元）。

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綜合中媒報導，免疫球蛋白是一種血液製品，是從數千位健康人士所捐獻的血漿中分離得到濃縮免疫球蛋白製劑，可以在人體中發揮防禦感染、防止自身抗體對自體損傷、提高免疫功能等作用。目前在世界各國球蛋白臨床應用中，確認有效地適應症有20多種，可以治療原發性免疫球蛋白缺乏等。

不過做為血液製品之一，免疫球蛋白屬於處方藥，原本在臨床使用上並不廣泛，因此醫院庫存有限。近來因Omicron變異株的染疫者增加，球蛋白的效用受到吹捧，多地藥局陸續傳出缺貨銷徐。不過令人關注的是，在藥局購買免疫球蛋白時，需要醫生開具處方箋。

一名曾經代理過球蛋白的通路商表示，球蛋白可以起到增強免疫的作用，在已開發國家的應用較為普遍，但在新冠疫情出現之前，中國的使用率並不高，原先全中國三分之一的銷售市場主要集中在廣東，尤其是潮州地區。作為被嚴格管制的藥品，出廠價一瓶約300多人民幣，藥局零售價約450人民幣。

但在Omicron感染者增加的情況下，球蛋白的市場認知度大幅提高。近期在部分地區甚至被炒賣至上千元人民幣，除了跟疫情導致需求量大增之外，也有部分通路商在囤積炒作，尤其近半個月以來，市場囤積的現象有抬頭趨勢，一定程度上加劇市場供應緊張。除此之外，在囤積過程中，通路商也會層層加價，一層可能加價50%後再進行轉讓。

一名住在湖北武漢的女子，因外婆感染新冠肺炎住院，急需注射免疫球蛋白，但醫院缺貨，她只能找遍武漢疫以及老家黃石藥店，但均被告知已經售罄，無奈之下他只能求助在廣州深圳的親朋好友，「最後我弟弟在深圳一家藥店成功購買到20瓶球蛋白，總共花費約1.12萬元。因為急用又花了1500多元的物流費，將這些藥品從深圳送到武漢。」

近來也有不少中國網友透過社群平台尋找免疫球蛋白，但有網友表示「靜注人免疫球蛋白真是搶的瘋狂，到處沒有貨了。」還有人說，「本來是500多元一瓶，這個月買已經600多元了，最近想買已經沒貨了，藥店說就算有也漲到700多元了。」

不過上海市肺科醫院呼吸科副主任醫師胡洋指出，做為從血漿提取而來的球蛋白，主要成分是抗體。從理論上來講，抗體輸入人體後，具備一定的抗擊病毒效果，尤其是從感染過新冠的血液中提取的抗體，可以發揮更大效果。不過球蛋白再輸入人體後，24小時就會失去效用，而不能長久保持在體內，因此雖然可以用於重症方面的治療，但無法作為預防染疫使用。上海市公衛臨床中心陳良教授團隊在2021年1月發表的研究報告也顯示，相較於標準治療組，靜注人免疫球蛋白並未明顯改善非重症患者的臨床結局。

另外有通路商指出，球蛋白對存儲條件也有一定的需求，需要保存在2至8度的環境下，否則很容易失效。在受到市場炒作過程之中，能否保證存儲達到標準，仍得抱持懷疑，若未到達標準，可能會帶來一定的安全隱憂。

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