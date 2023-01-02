信義區Neo 19「未能續租」歇業 說好續營酒吧突改裝停業
▲台北信義區Neo 19商場驚傳「未能續租」2023年元旦即歇業。曾引進「北海道えびそば一幻」拉麵、日本米其林一星名店「台北鳥喜 produced by Toriki とり喜」、神秘日式古宅餐廳「胡同裏的寬巷子」等餐廳，更因LAVA、Klash Taipei、台北MUSE NIGHT OUT快閃店、IKON Taipei等數家知名夜店輪番進駐，一度成為信義區夜生活地標。經查，位於3樓的「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋信義店」將持續照常營業；但原本與NIKE、健身工廠照常營業的知名酒吧BARCODE，昨晚已在粉專上突發「今日起 BARCODE TAIPEI 將進行店內改裝，開幕日期將另行公佈」停業通知。（圖／翻攝自NIKE官網）
記者蕭涵云/綜合報導
2023-01-02 12:02:38
擁有20多年歷史的台北信義區Neo 19商場，驚傳「未能續租」2023年元旦即歇業，退出信義商圈。過去曾進駐不少台灣首店的Neo 19紅極一時，包括引進「北海道えびそば一幻」拉麵、日本米其林一星名店「台北鳥喜 produced by Toriki とり喜」、神秘日式古宅餐廳「胡同裏的寬巷子」等餐廳，各店都曾掀起排隊盛況；更因LAVA、Klash Taipei、台北MUSE NIGHT OUT快閃店、IKON Taipei等數家知名夜店輪番進駐，一度成為信義區夜生活地標。原Neo 19官網透露，「NIKE還在、健身工廠還在、BARCODE也還在…… Neo19就此下台一鞠躬，謝謝！」經《NOWnews今日新聞》記者詢問，位於3樓的「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋信義店」也將持續照常營業；但即將邁向20年的台北知名酒吧BARCODE，昨晚已在粉專上突發「今日起 BARCODE TAIPEI 將進行店內改裝，開幕日期將另行公佈」停業通知。
Neo 19自2001年第四季於台北信義區風光開幕，迎合休閒購物的多元需求，主打主題餐廳與健身娛樂的主題複合商場。採「店中店」經營模式，選以大型品牌旗艦店或全新概念店進駐，並搭配多元異國料理餐飲選擇。Neo 19的全鋼骨結構現代化惟幕大樓，還利用外牆燈光、透明電梯與光牆營造未來流行感，曾蔚為一時風潮。
過去Neo 19也曾進駐不少海外火紅名店，首次登陸台灣就選址在Neo 19營業，吸引人潮慕名而來，包括以大量鮮蝦熬煮湯頭聞名的「北海道えびそば一幻」拉麵，跨出海外首店就插旗Neo 19，2015年開幕造成轟動、排隊人龍還常繞至接近威秀影城；至今已連續10年獲得米其林一星的日本東京燒鳥店 -「とり喜」（Toriki），2017年進駐的「台北鳥喜 produced by Toriki とり喜」，現則搬遷至台北萬豪酒店的中城廣場2樓。
▲Neo 19商場3樓的「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋信義店」，跨年才結束星夜派對吃到飽活動，經《NOWnews今日新聞》與業者確認，將持續照常營業。（圖／馬辣集團提供） ▲日本首屈一指的燒鳥名店「台北鳥喜」，來台首店就選在Neo 19。（圖／翻攝自台北鳥喜 produced by Toriki とり喜FB） 兩大知名餐飲品牌「胡同燒肉」與「寬巷子鍋品」，2020年聯手在Neo 19裡打造「胡同裏的寬巷子」，以不到20坪空間的日本古民宅懷舊空間，提供「烤物 x 鍋物」無菜單料理。Neo 19更因數家知名夜店輪番進駐，如LAVA、Klash Taipei、台北MUSE NIGHT OUT快閃店、IKON Taipei等，一度成為信義區夜生活地標。 ▲「北海道えびそば一幻」拉麵甫登台，便在Neo 19掀起排隊潮。（圖／翻攝自翻攝自北海道えびそば一幻 台北信義店FB）
如今，僅存知名商空設計師甘泰來操刀的奢華時尚風「BARCODE」酒吧，經典創新的英式調酒搭配可鳥瞰信義區夜景的窗邊座位，特別引進的英式高級撞球桌、並量身訂作可同時提供12人對戰的加長型手足球台，自2005年開幕以來聲勢不墜，官方粉專則已發出「今日起 BARCODE TAIPEI 將進行店內改裝，開幕日期將另行公佈」公告。
而包辦Neo 19商場1、2樓「NIKE台北Neo 19跑步體驗店」，引進國外同等級設計與素材的旗艦規格，可在專人專業指導下，修正跑者的姿勢與解決跑者的問題；並導入社群經營（Community Program），擁有專屬的服飾與鞋款，還提供少數製作城市版、具收藏價值的獨家物品，是NIKE台灣唯一直營店；「健身工廠」順利跨出南台灣版圖的第一家分廠，於2011年設立在Neo19商場4樓、2019年還拓增樓層（5樓）與坪數，提供複合式心肺有氧區、專業重量訓練區、多功能有氧教室、飛輪教室、休閒遊戲區，全面引進國外專業健身器材，還規劃「女性專用區」。雙雙因個別租約尚未到期，目前仍在營業中。
▲「健身工廠」跨出南台灣版圖的第一家分廠，也選在Neo19商場，2019年還拓增樓層（5樓）與坪數；因個別租約尚未到期，目前仍在營業中。（圖／翻攝自健身工廠FB） 3樓的「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋信義店」，因緊鄰台北101大樓的絕佳位置，跨年還推出星夜派對「吃到飽跨年限定方案」，去年開賣一小時內260席就秒殺完售，經《NOWnews今日新聞》與業者確認，將持續照常營業；而2樓的「Mo-Mo-Paradise壽喜燒・鍋物專賣店」，於記者截稿前尚未獲得官方回覆。 ▲台北知名「BARCODE」酒吧，昨晚突在官方粉專發出「今日起 BARCODE TAIPEI 將進行店內改裝，開幕日期將另行公佈」公告。（圖／翻攝自BARCODE Taipei FB）
Google Map上已顯示Neo 19「永久停業」、連臉書粉專也已關閉，Neo 19官網於2022/12/31發出「後會有期！」消息，表示「自2001年第四季開幕以來，歷經了20個年頭，Neo19商場在未能續租的狀況下，2023元旦起退出信義商圈了。 在此Neo19商場營運的最後一天，非常感謝20多年來支持Neo19商場的消費者、合作品牌與支援服務廠商，讓我們一起歷經了創新、挑戰與及無限的歡樂與美好回憶。 眾多優質的店家還在，Nike還在、健身工廠還在、Barcode也還在…… Neo19就此下台一鞠躬，謝謝！」
▲Neo19商場緊鄰101大樓，下樓便是網友公認煙火最佳觀賞地點的松壽路。（圖／馬辣集團提供）
▲台北信義區Neo 19商場公告因「未能續租」，於2023元旦起退出信義商圈。（圖／翻攝自Neo 19官網）