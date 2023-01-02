長榮航勤請假潮持續！董座第一線搬行李 暫無航班受影響
長榮航勤年終只有1個月，引發員工不滿，昨（1）日有近百名員工「依法休假不加班」，導致多個航班延誤，據悉，今（2）日請假人數已大幅減少，但由於仍有航勤員工臨時請假，為補人力不足，長榮航空除了增派人力支援，就連行政人員，以及長榮航勤董事長陳有玉、總經理林大淵等多位高階主管也低調親自到場協助「盤櫃」等第一線行李業務，目前長榮航班大致正常。
記者鄭妤安／台北報導
長榮海運年終45個月羨煞眾人，但傳出同集團的長榮航勤有部分員工年終只有1個月，引發員工不滿「集體請假」。為此，長榮航空企業工會昨日發出聲明，表示如果沒有航勤人員忍受風吹雨淋日曬和輪班出勤，航班難以正常運作，但血汗勞動一直沒有換來合理的薪資水平，人力不足的情況也日趨嚴重。
昨因多位員工臨時請假，導致地勤人力不足，嚴重衝擊長榮航空航班，也影響旅客權益，交通部民用航空局局長林國顯先後致電長榮航空與長榮航勤高層，除要求維護旅客權益，也要求儘速與員工溝通、化解僵局。
根據民航局掌握資訊，長榮航勤疫情前有員工2490人，目前有1890人，昨日早上，原本安排327名人力，但有97人臨時請假；午班安排291名人力，有54人臨時請假。
此一情況也導致長榮航班無法正常運作，截至昨晚七點，共有79班次航班受到影響，其中入境航班35班次、出境航班44班次，其中，延誤超過15分鐘航班有49班次，出境客機平均延誤124分鐘，入境客機平均延誤119分鐘。
據悉，今日請假人數已大幅減少，但由於仍有航勤員工臨時請假，為補人力不足，長榮航空除了增派人力支援，就連行政人員，以及長榮航勤董事長陳有玉、總經理林大淵等多位高階主管也低調親自到場協助「盤櫃」等第一線行李業務。
目前長榮航班大致正常，至於桃機官網公告，今取消16航班、4航班時間更改，是由於天候不佳、轉機延遲所致，並非由於航勤請假。