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橫掃美國！XBB.1.5因1關鍵突變　僅1個月躍居主流毒株

▲XBB.1.5已躍居美國主流毒株。示意圖。（圖／翻攝自Pixabay）
▲XBB.1.5已躍居美國主流毒株。示意圖。（圖／翻攝自Pixabay）

國際中心徐筱晴／綜合報導

新冠肺炎疫情已經延燒3年，雖然目前多個國家採取「與病毒共存」政策，隨著疫情降溫陸續進行解封，但變異株仍不斷演化。號稱是目前「免疫力脫逃能力」（Antibody evasion）最強的Omicron亞型毒株XBB.1.5，如今在美國確診病例中，已經佔超過總確診數的40%，成為該國主流病毒株。

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綜合外媒報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）2022年12月30日公布最新統計數據，指出XBB.1.5正在美國迅速蔓延，目前已經佔美國總確診數44.1%，比起前一週21.7％翻了一倍之多，在東北地區甚至有高達75%確診病患都是感染XBB.1.5，很可能將在這個冬天掀起新一波感染潮。

儘管中國倉促放寬防疫政策並且開放國境，造成境內確診案例飆升，連帶引發各國擔憂新一波疫情，但傳染病學專家對於XBB.1.5變異株的擔憂也持續增加。紐約郵報報導指出，如今自紐約州到緬因州，逾七成以上的確診案例為XBB.1.5。明尼蘇達大學傳染病專家奧斯特霍姆（Michael Osterholm）表示，當前世界所面臨最糟糕的新冠變異株可能就是XBB.1.5。

XBB是來自Omicron亞變異株BA.2分支，在2022年8月時於印度首次被發現，之後便迅速傳播，很快的入侵馬來西亞以及新加坡，並且一舉成為主要流行病毒株。XBB變異株在後續逐漸演變成2個亞分支，包括XBB.1和XBB.1.5。

感染XBB毒株的患者最主要出現症狀有呼吸困難、頭痛、喉嚨痛、鼻塞、全身疼痛、疲勞以及發燒，與其他Omicron變異株相似。研究指出，雖然XBB致病力並未明顯增強，但XBB.1.5與同系其他病毒株不同，多了一個關鍵突變F486P，能更容易與人體細胞結合，其免疫逃脫能力也更高。

美國傳染病學家佛奇11月曾指出，以最初變異株和亞型變異株BA.4、BA.5為預防目標的更新版疫苗追加劑，對XBB仍具「一些防護力，但沒有最佳防護效果」。美國CDC也呼籲大眾應戴好口罩保護自己。

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