3C達人票選年度最高CP值手機！「這支」閉眼買都不會錯

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📍最佳外型：Rog Phone 6 BATMAN Edition、Samsung Galaxy Z Flip 4和OPPO Find X5 Pro
Tim哥認為Rog Phone 6 BATMAN Edition聯名款的誠意十足，手機加上相關周邊都滿滿的蝙蝠俠元素，辨識度超高。廖阿輝選擇Samsung Galaxy Z Flip 4因邊角優化更加方正簡約，不僅女生會喜歡，中性設計應該也能分食男性市場。OPPO Find X5 Pro則是在相機模組的地方沿用火山口設計，流線的設計，搭配陶瓷背蓋，整體的辨識度高。
📍最佳電競手機：Rog Phone 6、Rog Phone 6D、iPhone 14 Pro
關於電競手機的選擇，兩人坦言台灣電競手機選擇不多，以目前的上市的手機來選，ASUS專為電競設計的手機ROG Phone會是重度手遊玩家的手機，不管在散熱或是支援的擴充配件都較完整。此外，廖阿輝認為iPhone 14 Pro系列配置的A16晶片，性能很好，同時遊戲廠商針對iPhone會有最佳化設計，但比較可惜的是iPhone一直以來在散熱和擴充配件都還不夠完善。
📍最佳拍照手機：vivo X80、iPhone 14 Pro、Samsung Galaxy S22 Ultra、Google Pixel 7 Pro
廖阿輝指出vivo和蔡司合作後進步很明顯vivo X80拍照依舊亮眼。iPhone 14 Pro自拍的前鏡頭擁有自動對焦，是很不錯的功能。S22 Ultra主鏡頭很強悍，鏡頭組齊全，鏡頭覆蓋率表現好。Google Pixel 7 Pro得利於優秀的後製能力，一鍵即可拍下好照片。
📍最佳CP值:三星A53、三星A52全系列、realme GT Neo 2
兩人提到三星A53、A52價位帶落在萬元左右，配置防水且相機表現也不錯，該有的都有，擁有高性價比。此外realme的旗艦款兩人更是認為「閉著眼睛買都可以」，每一台都有高CP值，但市場價格變動快，買的時候可以多留在價格的波動。
📍最佳手機MVP：Samsung Galaxy Z Fold 4、iPhone 14 Pro Max、ASUS Zenfone 9。
廖阿輝認為很難從2022選出一台最佳手機，都有些微的不足，目前最接近的會是Samsung Galaxy Z Fold 4，Z Fold 4相機已經是主流等級，價格相對比較平價，但不諱言的點出以摺疊機的價位、信賴度Fold 4可能扛不起年度手機，屬於比較特性化的族群和價位，他認為如果S22 Ultra如果是用8+Gen 1就會是2022年最棒手機。Tim哥認為小手機還是有一定的市場，ASUS Zenfone 9全方位都照顧，Fold 4比較的可惜是S Pen 沒有內建。