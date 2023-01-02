元旦談兩岸跟國際 侯友宜：台灣要在國際扮演重要角色
對於昨天在元旦升旗典禮致詞時提到的「不要變強國的棋子」說法，外界解讀聚焦在兩岸跟國際，有意備戰2024總統大位。新北市長侯友宜今（2）日受訪時表示，新北扮演一個國際城市，串起北台共好、讓台灣更好；而台灣要在國際扮演重要角色，政策跟方向要非常清楚。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，新北市本來就是台灣縮影，是個國際大城市，四年來新北在國際城市外交跟姊妹城市互訪，雖然因受疫情影響，但線上論壇彼此間也串起國際化大都會城市願景，新北扮演一個國際城市，串起北台共好、讓台灣更好，在國際、台灣上，就是做大市也是做大事的好城市。
媒體先是追問致詞提到台灣不要變成強國的棋子，那如果不放棄台獨有可能會和平保台嗎？侯友宜回應指出，對台灣來說，既有重要國際、地理、地緣關係跟戰略關鍵地位的位置上，台灣在國際上扮演重要的角色，政策跟方向要非常清楚，更重要的是台灣內部要團結、不分你我，好好為這塊土地守住安全跟繁榮的方向。
另外對於中廣前董事長趙少康要求國民黨要進行總統初選，侯友宜則是表示，趙董事長是有政治想法、經歷跟策略方向的難得人才，非常尊重他，更重要的是如何讓國家未來能更好，指出每個人扮演的角色上能夠凝聚向心力，為國為民努力打拼，讓這塊土地能夠安定、往前走。