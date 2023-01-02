跨年曬自拍遭嗆！小甜甜老公回擊了：共同朋友都看在眼裡
女星小甜甜（張可昀）與藝人宋逸民創建的「藝起發光」教會近日爭議不斷，不過小甜甜老公「宋先生」則是力挺教會，夫妻倆也爆出婚變分居一事。在前天12月31日跨年夜時，宋先生在臉書、IG發出自拍照，表示：「新年快樂！」疑逐步朝藝人發展，但對小甜甜一事隻字未提，引起大批網友不滿，對此，他也回擊了。
娛樂中心／綜合報導
跨年夜當天，宋先生於社群媒體上發自拍照，表示：「新年快樂！所有人平安喜樂健康。」還附上一個愛心符號，該照片上還有拍攝當下的時間，為2022年12月31日23時57分27秒。貼文內容對小甜甜一事隻字未提，照片也僅有他一人。
貼文一出，引起大批網友不滿，有網友表示：「不會珍惜一個對你好的女生，真的是自己的問題，對你好的，為什麼你不要？那麼你就沒資格，也沒權力去抱怨任何話，身為一個有肩膀的男人，做一點事，幫忙老婆，不會怎樣，不用抱怨。兩個人是互相，而不是只有單方面自己在付出，好好經營才是最重要，說難聽一點，誰付出最多？相信都有眼睛」，對此，宋先生也親自回應：「謝謝你的提醒，我都明白理解，所以老婆和我周遭的共同朋友們都看在眼裡。新年快樂」。（編輯：郭佩蓉）