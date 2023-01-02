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iPhone換電池要快！　3月後iPhone 14前機型全大漲800元

▲想換iPhone 電池要快！3月後舊代機型全面調漲800元，從原本的1490~2050元，調整為2290~2850元。(圖／取自官網)
▲想換iPhone 電池要快！3月後舊代機型全面調漲800元，從原本的1490~2050元，調整為2290~2850元。(圖／取自官網)

記者周淑萍/綜合報導

覺得iPhone手機電量有問題要儘快去換電池了！蘋果官網已經發出公告，將從2023年的3月開始，iPhone 14前的機型，凡超過保固期電池全部都大漲800元，像是iPhone 13系列從2050元調整到2850元，有Home鍵的iPhone 8系列則會從現行的1490元，漲到2290元。提醒民眾，如果電池有問題，要把握時間儘快維修。

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蘋果官網目前在「iPhone 的電池維修服務」加入了一條說明：「超過保固期電池維修費用將維持不變，直至 2023 年 2 月底。2023 年 3 月 1 日起，iPhone 14 之前的所有 iPhone 機型的超過保固期電池維修費用將增加 NT$ 800。」意味著3月之後過了保固的舊代iPhone換電池需要多花不少錢了，至於iPhone 14系列則維持3190元。

▲官網公告「超過保固期電池維修費用將維持不變，直至 2023 年 2 月底。2023 年 3 月 1 日起，iPhone 14 之前的所有 iPhone 機型的超過保固期電池維修費用將增加 NT$ 800。」(圖／翻攝官網)
▲蘋果官網公告「超過保固期電池維修費用將維持不變，直至 2023 年 2 月底。2023 年 3 月 1 日起，iPhone 14 之前的所有 iPhone 機型的超過保固期電池維修費用將增加 NT$ 800。」(圖／翻攝官網)
3月後電池更換費用異動機型

  • iPhone 13 /Pro Max/Pro/mini  原價2050元→3月後漲價為2850元
  • iPhone 12 /Pro Max/Pro/mini  原價2050元→3月後漲價為2850元
  • iPhone X /XS Max/XS/XR 原價2050元→3月後漲價為2850元
  • iPhone 8/Plus 原價1490元→3月後漲價為2290元
  • iPhone 7/Plus 原價1490元→3月後漲價為2290元
  • iPhone 6/6s/6 Plus/6s Plus 原價1490元→3月後漲價為2290元
  • iPhone SE/第2代/第3代 原價1490元→3月後漲價為2290元
建議民眾，如果覺得手機充飽電卻一下就沒電量，或是手機沒用也覺得燙燙的，其實通常都是電池有問題了，民眾也能自行檢視iPhone電池健康程度，前往設定→電池 →電池健康度，iPhone會直接顯示電池容量、高峰期效能以及電池是否需進行維修的相關資訊，方便判別是否需要進行更換。

▲iPhone電池健康度。(圖／記者周淑萍攝)
▲可以到iPhone自行檢查電池健康度。(圖／記者周淑萍攝)

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