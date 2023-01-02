iPhone換電池要快！ 3月後iPhone 14前機型全大漲800元
覺得iPhone手機電量有問題要儘快去換電池了！蘋果官網已經發出公告，將從2023年的3月開始，iPhone 14前的機型，凡超過保固期電池全部都大漲800元，像是iPhone 13系列從2050元調整到2850元，有Home鍵的iPhone 8系列則會從現行的1490元，漲到2290元。提醒民眾，如果電池有問題，要把握時間儘快維修。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果官網目前在「iPhone 的電池維修服務」加入了一條說明：「超過保固期電池維修費用將維持不變，直至 2023 年 2 月底。2023 年 3 月 1 日起，iPhone 14 之前的所有 iPhone 機型的超過保固期電池維修費用將增加 NT$ 800。」意味著3月之後過了保固的舊代iPhone換電池需要多花不少錢了，至於iPhone 14系列則維持3190元。
3月後電池更換費用異動機型
建議民眾，如果覺得手機充飽電卻一下就沒電量，或是手機沒用也覺得燙燙的，其實通常都是電池有問題了，民眾也能自行檢視iPhone電池健康程度，前往設定→電池 →電池健康度，iPhone會直接顯示電池容量、高峰期效能以及電池是否需進行維修的相關資訊，方便判別是否需要進行更換。
- iPhone 13 /Pro Max/Pro/mini 原價2050元→3月後漲價為2850元
- iPhone 12 /Pro Max/Pro/mini 原價2050元→3月後漲價為2850元
- iPhone X /XS Max/XS/XR 原價2050元→3月後漲價為2850元
- iPhone 8/Plus 原價1490元→3月後漲價為2290元
- iPhone 7/Plus 原價1490元→3月後漲價為2290元
- iPhone 6/6s/6 Plus/6s Plus 原價1490元→3月後漲價為2290元
- iPhone SE/第2代/第3代 原價1490元→3月後漲價為2290元