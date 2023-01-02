台積電等國內知名大廠合作夥伴 和椿科技董座張永昌逝世
自動化製程設備廠和椿科技今（2）日發出重大訊息，年約67歲的創辦人兼董事長張永昌逝世，公司將召開臨時董事會推選新任董事長，並待董事會召開後另行公告，據悉，和椿科技的客戶包含台積電、聯電、明基電通、鴻海等國內知名大廠。
記者鄭妤安／台北報導
和椿科技今日發出重訊指出，公司獲悉創辦人兼董事長張永昌逝世的消息，但並未透露相關原因，僅表示公司將遵循代理人作業，各項業務也均由專業經理人分層負責，「對公司營運無影響」，並提到將召開臨時董事會推選董事長，待董事會召開後另行公告。
和椿科技是由張永昌於1980年11月創立，2002年12月上櫃，2007年12月櫃轉市，創立41年來，秉持著共享高科技產業技術經驗，成就高附加價值的服務，以及創造客戶利潤的工作精神，引進先進且高品質的關鍵組件，導入新的技術觀念，不斷為追求高品質的工業設計而努力，科技客戶包含台積電、聯電、明基電通、鴻海等國內知名大廠。
和椿科技的經營項目從自潤軸承、精密傳動零組件、驅動馬達、自動控制器、產業機器人、SMT後製程設備及LED、半導體製程設備，到結合應用於建築工程的自然排煙裝置，和椿指出，公司提供的不僅是產品，更是一個可以提升設計效率進而轉化成開發者與使用者都能分享其利益的平台。