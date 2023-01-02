高雄吉勝堂八家將前進法國尼斯嘉年華　張博洋：台灣之光

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因此藉由今年受邀由法國官方主辦的 2023 尼斯嘉年華演出機會，以《亞洲珍珠》（Pearls of Asia）之名，集結南臺灣獲獎無數之傳統戲曲、花藝、聲樂、民俗、電影音樂人豫劇小天后蕭揚玲、花藝王子李嘉偉、優質女聲吳岱晏、電影音樂人鍾季霑、家將文化研究者李佩儒，以及榮獲無形文化資產暨文化資產保存技術保存者高雄地嶽殿吉勝堂家將等各領域優秀藝術家群，與台南應用大學舞蹈系到法國尼斯、里昂、盧昂等城市進行跨領域演出，將臺灣特殊的多元文化推向世界，實踐越在地越國際。
吉勝堂八家將，是緣起高雄地嶽殿先賢李兩傳先生、黃榮先生，於1949年聘請台南佳里林木老師傅至高雄傳授家將步伐與技法，而林木導師以「吉」 為開頭字，命名這團由他本人親自傳授步伐的家將團「吉勝堂」；吉勝堂八家將屬地藏王菩薩駕前，家將統帥為李府大神，目前登錄為高雄市無形文化資產。
高雄市議員張博洋也表示，這是台灣之光、高雄榮耀，在地家將進國際，就差一步，鼓山地嶽殿長期致力推廣台灣的宮廟文化，吉勝堂家將更是由一群老將以及年輕人，利用下課、工作之餘時間聚在一起鑽研技藝而組成，現在，他們需要大家的幫忙，呼籲大家支持，讓台灣文化在國際舞台上發光發熱。