長榮航勤請假潮持續！董座第一線搬行李　暫無航班受影響

長榮航勤請假潮亂航班！王國材：集團應讓員工好過年

▲長榮航勤年終獎金爭議持續，交通部長王國材今（2）日受訪時表示，即便航勤沒賺錢，長榮集團也應從集團的高度，照顧子公司的員工，「讓員工好過年」。（圖／NOWnews資料照）
▲長榮航勤年終獎金爭議持續，交通部長王國材今（2）日受訪時表示，即便航勤沒賺錢，長榮集團也應從集團的高度，照顧子公司的員工，「讓員工好過年」。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

長榮航勤年終只有1個月，引發員工不滿「集體請假」，導致長榮航班昨（1）日元旦無法正常運作，請假朝仍持續至今（2）日，對此，交通部長王國材受訪時表示，即便航勤沒賺錢，長榮集團也應從集團的高度，照顧子公司的員工，「讓員工好過年」，強調員工是公司最重要的支柱，呼籲長榮集團妥善處理，讓紛爭早日落幕。

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長榮海運年終45個月羨煞眾人，但傳出同集團的長榮航勤有部分員工年終只有1個月，引發員工不滿「集體請假」，昨日元旦臨時請假的員工多達151位，導致地勤人力不足。

此一情況也導致長榮航班無法正常運作，截至昨晚七點，共有79班次航班受到影響，其中入境航班35班次、出境航班44班次，其中，延誤超過15分鐘航班有49班次，出境客機平均延誤124分鐘，入境客機平均延誤119分鐘。

據悉，今日仍有40多人臨時請假，為支援人力，長榮航空除了增派人力支援，就連行政人員，以及長榮航勤董事長陳有玉、總經理林大淵等多位高階主管也低調親自到場協助「盤櫃」等第一線行李業務。

王國材今天接受媒體訪問時提到，有與民航局長、長榮航空董事長保持聯繫，表達交通部的態度，認為即便航勤沒賺錢，長榮集團也應從集團的高度，照顧子公司的員工，「讓員工好過年」，強調員工是公司最重要的支柱，請長榮集團妥善處理，讓紛爭早日落幕。

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