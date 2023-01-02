中部以北限定臺北樹蛙！天冷就喊呱呱呱 原因竟是求關注
又到臺北樹蛙的繁殖季節，每當聽到低沉拉長的「呱-呱-呱-」，也就是濕冷寒流抵臺的時節，而且越冷牠們求偶的叫聲競爭越激烈，與臺灣大部分的青蛙選擇在春夏繁殖，顯得格外不同。
編輯中心/綜合報導
臺北市立動物園是許多野生動物居住的最佳選擇，綠色的臺北樹蛙其實整年都在，但因為保護色好，不特別找還真不容易發現牠的蹤跡，偶然發現在樹葉上縮著休息的牠們，還真的很像草仔粿。臺北樹蛙選擇在秋冬繁殖，與大部分春夏繁殖的蛙類明顯不同，當寒流來襲，即使在白天也有機會聽到牠們求偶的叫聲「呱-呱-呱-」，可是想要看到本尊不是那麼容易。
臺北樹蛙的成蛙體長約3-4公分，體背會隨環境調整綠色的深淺，但黃色的腹部、趾部、蹼膜跟眼睛虹膜是牠不變的特徵，趾端膨大的吸盤能在垂直的物體上活動，動物園團隊在前幾天的蛙調活動中看到不少的臺北樹蛙，這個季節樹蛙科就是牠們獨秀的季節，雄蛙選擇在落葉堆下挖洞鳴叫，吸引雌蛙前來配對產卵，是少數在冬天繁殖的青蛙。
在這個季節繁殖的除了不怕冷的特有種臺北樹蛙，還有外來入侵的小花蔓澤蘭，目前正在開花，花期每平方公尺可產生高達17萬顆風媒傳播的種子，繁殖力驚人，使它們能在短短的十幾年間蔓延全臺，政府定每年的九月為小花蔓澤蘭清除月，因為10月到隔年2月為小花蔓澤蘭的開花、結果期，此時清除小花蔓澤蘭反而容易讓他擴散，趁著花期來動物園賞蛙、聽蛙兼認識小花蔓澤蘭吧！（編輯：李惠婷）