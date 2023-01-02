Joeman女友被嫌不如咪妃？妮婭吐心聲：容貌焦慮想整型
知名YouTube頻道主Joeman（九妹）新年元旦放閃，曝光女友是實況主「Niya妮婭」，兩人親密合影認愛，獲得外界祝福，卻有網友拿她來跟Joeman的舊愛咪妃比較，認為外貌略輸於咪妃，狠酸還以為是他媽媽，妮婭則大方留言，細數男友的種種優點，並吐露真實心聲，坦言有容貌焦慮想整型，反而被男友阻止。
記者江芷稜/綜合報導
網友在Dcard論壇熱議Joeman新女友，妮婭大方現身留言，表示很感謝大家的祝福與關心，「我們在一起已經超過2年，因為已經蠻穩定了才決定公開」，對交往一事非常謹慎。對於外界評價兩人的外貌、財力是否匹配，妮婭稱讚Joeman很有魅力，「他很多的魅力來自於他的談吐、學識、上進、幽默、細心，常常看著他工作都覺得很耀眼，忘了說在我眼裡他還是真的挺帥的哈哈」。
對於外界批評她看起來比Joeman年長，妮婭坦承，外面正妹很多，曾經有嚴重的容貌焦慮症，甚至向男友提議說想隆鼻、弄嘴巴，想有非常精緻、上鏡不用修圖的臉，「但是他總是告訴我 他喜歡的就是我的樣子，自然最重要，所以我也很感謝他拉住了我，而且慢慢讓我覺得我這樣也很好」。
還好有Joeman的鼓勵，緩解了她對外貌的焦慮，妮婭樂觀表示，「更何況我不是頂級正妹的情況下，這樣不就證明他不是只愛臉跟身材的人嗎？其實很開心的，代表我有更多東西讓他始終在我身邊」。她真誠表達想法，獲得網友支持，安慰她不要害怕酸民的批評，「跟公眾人物交往壓力一定很大，對方工作身邊常有很多漂亮女生，要說不擔心真的超難，公開是好事，祝妳們幸福、長長久久」、「我覺得妳很好看，很有氣質我喜歡」、「妳很正不用懷疑自己，很自然的美真的很好看」。